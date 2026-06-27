Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire ve memur maaşları için yeni hesaplama
Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca memur ve memur emeklisi maaş zammına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda belirlenecek yeni memur maaşları, kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu personelleri yeni maaş hesaplamalarını yapmaya başladı. Peki memur maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte temmuz 2026 memur maaş zammına ilişkin son gelişmeler...
Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Açıklanacak enflasyon oranları ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Memur maaşlarına toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu nedenle kamu çalışanları yeni maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı. Peki memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı kaç TL'ye çıkacak? İşte memur maaş zammına ilişkin merak edilen detaylar...
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşları, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranına ek olarak gerçekleşen enflasyon farkı dikkate alınarak artırılıyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarda güncelleme yapılıyor.
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
En düşük emekli aylıklarıana 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?
Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.