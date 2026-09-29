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        Haberler Bilgi MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026 | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi!

        MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026 | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi!

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından gözler, ay-yıldızlıların bir sonraki maçına çevrildi. Bizim Çocuklar, A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Belçika - Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Öte yandan milli maç programı gündemde en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki, Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde henüz puanla tanışamadı. Ay-yıldızlılar, A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında Fransa’ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise İtalya’ya 4-1 mağlup oldu. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, gruptaki üçüncü maçında Belçika’ya konuk olacak. Millilerin Belçika deplasmanından nasıl bir sonuçla döneceği merak edilirken karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin kalan mücadelelerini merak eden futbolseverler ise milli maç takvimine odaklandı. Peki, Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı...

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        BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Belçika-Türkiye maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

        Kritik mücadeleye Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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        BELÇİKA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belçika-Türkiye karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

        2 Ekim 2026

        21.45 Belçika - Türkiye

        5 Ekim 2026

        21.45 İtalya - Türkiye

        12 Kasım 2026

        20.00 Türkiye - Belçika

        5

        UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        29 Eylül Salı

        21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)

        21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)

        21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)

        1 Ekim Perşembe

        21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)

        21.45 Danimarka – Portekiz (A2)

        21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)

        6

        2 Ekim Cuma

        21.45 Fransa – İtalya (A Haber)

        21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)

        21.45 Belçika – Türkiye (atv)

        3 Ekim Cumartesi

        19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

        21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

        21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

        21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

        7

        4 Ekim Pazar

        19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

        21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

        21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

        21.45 Portekiz – Norveç (A2)

        5 Ekim Pazartesi

        21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

        21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

        21.45 İtalya – Türkiye (atv)

        6 Ekim Salı

        21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

        21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

        21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

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