MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026 | Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç takvimi!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde henüz puanla tanışamadı. Ay-yıldızlılar, A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında Fransa’ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise İtalya’ya 4-1 mağlup oldu. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, gruptaki üçüncü maçında Belçika’ya konuk olacak. Millilerin Belçika deplasmanından nasıl bir sonuçla döneceği merak edilirken karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin kalan mücadelelerini merak eden futbolseverler ise milli maç takvimine odaklandı. Peki, Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maç programı...