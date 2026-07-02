MUHARREM AYI BİTİŞ TARİHİ 2026: Muharrem ayı ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Aşure günü için son gün ne zaman?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, taşıdığı manevi anlamla İslam dünyasında özel bir yere sahip. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte bu dönemin ne zaman sona ereceği ve Aşure Günü’nün hangi tarihe kadar idrak edileceği merak edilmeye başlandı. Bereket, paylaşma ve birlik duygusuyla özdeşleşen Aşure Günü’nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de geleneksel aşure hazırlıklarıyla bu anlamlı günü yaşatıyor. Peki, 2026 Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Aşure Günü için son tarih ne zaman? İşte Diyanet’in dini günler takvimine göre Muharrem ayı ve Aşure Günü takvimi...