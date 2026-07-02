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        Haberler Bilgi Gündem MUHARREM AYI BİTİŞ TARİHİ 2026: Muharrem ayı ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Aşure günü için son gün ne zaman?

        MUHARREM AYI BİTİŞ TARİHİ 2026: Muharrem ayı ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Aşure günü için son gün ne zaman?

        İslam dünyasında hicri yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı, manevi atmosferiyle gündemdeki yerini koruyor. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman sona ereceğini ve Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi haline gelen Aşure Günü'nde hem ibadetler yerine getiriliyor hem de geleneksel aşureler hazırlanarak bu anlamlı gün yaşatılıyor. Peki, 2026 Muharrem ayı ne zaman bitecek, Aşure Günü için son gün hangi tarih? İşte Diyanet takvimine göre Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 17:44:09 Güncelleme:
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        Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, taşıdığı manevi anlamla İslam dünyasında özel bir yere sahip. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte bu dönemin ne zaman sona ereceği ve Aşure Günü’nün hangi tarihe kadar idrak edileceği merak edilmeye başlandı. Bereket, paylaşma ve birlik duygusuyla özdeşleşen Aşure Günü’nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de geleneksel aşure hazırlıklarıyla bu anlamlı günü yaşatıyor. Peki, 2026 Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Aşure Günü için son tarih ne zaman? İşte Diyanet’in dini günler takvimine göre Muharrem ayı ve Aşure Günü takvimi...

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        MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 14 Temmuz 2026 Salı günü sona erecek.

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        AŞURE GÜNÜ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

        Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü gün doğumuyla birlikte idrak edilmeye başlandı. Manevi yönüyle bu özel gün, aynı gün akşam saatlerine kadar yoğun şekilde yaşansa da aşure geleneği yalnızca 10 Muharrem ile sınırlı kalmıyor. Toplumda aşure pişirme, dağıtma, komşularla ve yakınlarla paylaşma geleneği Muharrem ayı boyunca devam ediyor.

        Bu kapsamda aşure ikramları, 25 Haziran’dan başlayarak Muharrem ayının sona ereceği 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar sürdürülebiliyor.

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        AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI FAZİLETLERİ NELER?

        Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.

        Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.

        Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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