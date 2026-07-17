Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: "Marmara Bölgesi geriliyor" İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler

        Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: "Marmara Bölgesi geriliyor" İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler

        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen son depremin ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen sığ ve küçük ölçekli depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) güney kolundaki hareketliliğe işaret ettiğini belirten Görür, Marmara Bölgesi'nin gerilmeye devam ettiğini ifade etti. Açıklamasında beklenen büyük Marmara depremine de değinen Görür, asıl riskin Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda bulunduğunu vurgulayarak, "Büyük depremi kuzey kolda bekliyoruz" sözleriyle uyarıda bulundu. Naci Görür'ün deprem açıklaması kısa sürede gündem olurken, Marmara depremiyle ilgili son değerlendirmeler yakından takip edilmeye başlandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son dakika deprem açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Küçükkuyu Fayı üzerinde yaşanan sığ depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, bu sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolundaki tektonik hareketliliği gösterdiğini belirtti. Marmara Bölgesi'nin gerilme sürecinin sürdüğünü ifade eden Görür, beklenen büyük depremin ise kuzey kolda gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Uzman ismin "Büyük depremi kuzey kolda bekliyoruz" açıklaması, Marmara depremiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme taşırken, Naci Görür'ün son deprem değerlendirmesinin ayrıntıları araştırılmaya başlandı. İşte açıklamalar...

        2

        NACİ GÖRÜR'DEN MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI

        "12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

        3

        İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

        Olası İstanbul depremi Naci Görür açıklaması sonrasında yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi.

        4

        İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

        İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

        5

        AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

        Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

        Cevizli

        Bağlarbaşı

        Fındıklı

        Girne

        Esenkent

        Gülsuyu

        Aydınevler

        Altayçeşme

        Gülensu

        Yalı

        Zümrütevler

        Çınar

        Altıntepe

        Feyzullah

        İdealtepe

        6

        PENDİK

        Kavakpınar

        Velibaba

        Kaynarca

        Ahmet Yesevi

        SULTANBEYLİ

        Hamidiye

        Turgut Reis

        Akşemseddin

        Mimar Sinan

        Mecidiye

        Ahmet Yesevi

        Abdurrahmangazi

        Orhangazi

        Yavuz Selim

        Hasanpaşa

        Adil

        Mehmet Akif

        7

        TUZLA

        Postane

        Aydınlı

        Şifa

        Mimar Sinan

        Yayla

        İstasyon

        Aydıntepe

        ATAŞEHİR

        İçerenköy

        KARTAL

        Hürriyet

        Karlıktepe

        Orhantepe

        Atalar

        Esentepe Petrol İş

        Cevizli

        8

        Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):

        Paşa

        Merkez

        ZEYTİNBURNU

        Maltepe

        Seyitnizam

        Beştelsiz

        Sümer

        Veliefendi

        Çırpıcı

        Telsiz

        Nuripaşa

        Kazlıçeşme

        Yeşiltepe

        Merkez Efendi

        Gökalp

        9

        AVCILAR

        Deniz Köşkler

        Cihangir

        Ambarlı

        Merkez

        Gümüşpala

        Üniversite

        Firüzköy

        M. Kemal Paşa

        Yeşilkent

        BAĞCILAR

        Yıldıztepe

        Evren

        Kirazlı

        Demirkapı

        Hürriyet

        Merkez

        Fevzi Çakmak

        Yenigün

        Kemalpaşa

        Kazım Karabekir

        Çınar

        Yenimahalle

        Bağlar

        İnönü

        Yavuz Selim

        Mahmutbey

        Fatih

        Barbaros

        Göztepe

        Sancaktepe

        10

        AVCILAR

        Deniz Köşkler

        Cihangir

        Ambarlı

        Merkez

        Gümüşpala

        Üniversite

        Firüzköy

        M. Kemal Paşa

        Yeşilkent

        BAĞCILAR

        Yıldıztepe

        Evren

        Kirazlı

        Demirkapı

        Hürriyet

        Merkez

        Fevzi Çakmak

        Yenigün

        Kemalpaşa

        Kazım Karabekir

        Çınar

        Yenimahalle

        Bağlar

        İnönü

        Yavuz Selim

        Mahmutbey

        Fatih

        Barbaros

        Göztepe

        Sancaktepe

        11

        BAHÇELİEVLER

        Şirinevler

        Zafer

        Kocasinan

        Soğanlı

        Hürriyet

        Yenibosna

        Çobançeşme

        Cumhuriyet

        Fevzi Çakmak

        BAKIRKÖY

        Osmaniye

        Kartaltepe

        Yeşilköy

        Zeytinlik

        Şenlikköy

        Ataköy 2-5-6

        Ataköy 3-4-11

        Ataköy 7-8-9

        Cevizlik

        Yenimahalle

        12

        BAŞAKŞEHİR

        Ziya Gökalp

        Şahintepe

        Güvercintepe

        BAYRAMPAŞA

        Altıntepsi

        Muratpaşa

        Yenidoğan

        İsmetpaşa

        Terazidere

        Ortamahalle

        Yıldırım

        Kartaltepe

        13

        BEYLİKDÜZÜ

        Barış

        Yakuplu

        Kavaklı

        Marmara

        Adnan Kahveci

        Dereağzı

        Cumhuriyet

        Gürpınar

        Büyükşehir

        Sahil

        14

        BEYOĞLU

        Piyalepaşa

        Piri Paşa

        Kaptanpaşa

        Fetih Tepe

        Keçeci Piri

        Hacıahmet

        BÜYÜKÇEKMECE

        Batıköy

        Fatih

        Pınartepe

        Güzelce

        Atatürk

        Hürriyet

        ESENLER

        Fatih

        Nine Hatun

        Menderes

        Kazım Karabekir

        Tuna

        Fevzi Çakmak

        Oruç Reis

        Çifte Havuzlar

        15

        ESENYURT

        Atatürk

        Örnek

        Saadet dere

        İnönü

        Namık Kemal

        Yenikent

        Fatih

        İncirtepe

        Ardıçlı

        Güzelyurt

        Mehter Çeşme

        Pınar

        Talatpaşa

        Merkez

        EYÜPSULTAN

        Nişanca

        Topcular

        Düğmeciler

        Defterdar

        İslambey

        Karadolap

        Güzeltepe

        16

        GAZİOSMANPAŞA

        Merkez

        Sarıgöl

        Yıldız Tabya

        GÜNGÖREN

        Merkez

        Güneştepe

        Mareşal Çakmak

        A.Nafiz Gürman

        Haznedar

        Genç Osman

        Akıncılar

        Sanayi

        Mehmet Nesih İzmen

        Güven

        Tozkoparan

        KAĞITHANE

        Talatpaşa

        Merkez

        Gürsel

        KÜÇÜKÇEKMECE

        Kanarya

        Cumhuriyet

        Cennet

        İnönü

        Yeliova

        Gültepe

        Fevzi çakmak

        Halkalı

        İstasyon

        Yenimahalle

        Söğütlüçeşme

        Kartaltepe

        Sultan Murat

        Fatih

        Kemalpaşa

        Atakent

        17

        FATİH

        Mevlanakapı

        Şehremini

        Akşemseddin

        Seyyid Ömer

        Ayvansaray

        Kocamustafapaşa

        Derviş Ali

        Yavuz Sultan Selim

        Yedikule

        Hırkai Şerif

        Balat

        İskenderpaşa

        Topkapı

        Silivri Kapı

        Atıkalı

        Molla Gürani

        Sümbül Efebdi

        Ali Kuşcu

        Haseki Sultan

        Zeyrek

        Karagümrük

        Cerrahpaşa

        Aksaray

        Cibali

        Emin Sinan

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 14 Temmuz 2026 (Haluk Levent'in Kardeşine Derneğin Parası Mı Verildi?)

        Haluk Levent iddialar ve Ahbap tartışması hakkında yeni gelişmeler Habertürk ana haber bülteninde mercek altına alınıyor. Faruk Aksoy ile Türkiye gündeminin nabzını tutuyoruz. Bu yayında, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Haluk Levent iddialar ile ilgili son bilgileri ve iddiaların perde arkasını det...
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak
        Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı
        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı
        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı
        Avcı Telegram'da avladı!
        Avcı Telegram'da avladı!