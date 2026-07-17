Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: "Marmara Bölgesi geriliyor" İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen son depremin ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen sığ ve küçük ölçekli depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) güney kolundaki hareketliliğe işaret ettiğini belirten Görür, Marmara Bölgesi'nin gerilmeye devam ettiğini ifade etti. Açıklamasında beklenen büyük Marmara depremine de değinen Görür, asıl riskin Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda bulunduğunu vurgulayarak, "Büyük depremi kuzey kolda bekliyoruz" sözleriyle uyarıda bulundu. Naci Görür'ün deprem açıklaması kısa sürede gündem olurken, Marmara depremiyle ilgili son değerlendirmeler yakından takip edilmeye başlandı. İşte detaylar...
Son dakika deprem açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Küçükkuyu Fayı üzerinde yaşanan sığ depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, bu sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolundaki tektonik hareketliliği gösterdiğini belirtti. Marmara Bölgesi'nin gerilme sürecinin sürdüğünü ifade eden Görür, beklenen büyük depremin ise kuzey kolda gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Uzman ismin "Büyük depremi kuzey kolda bekliyoruz" açıklaması, Marmara depremiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme taşırken, Naci Görür'ün son deprem değerlendirmesinin ayrıntıları araştırılmaya başlandı. İşte açıklamalar...
NACİ GÖRÜR'DEN MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI
"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."
İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!
Olası İstanbul depremi Naci Görür açıklaması sonrasında yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi.
İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe
PENDİK
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi
SULTANBEYLİ
Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif
TUZLA
Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstasyon
Aydıntepe
ATAŞEHİR
İçerenköy
KARTAL
Hürriyet
Karlıktepe
Orhantepe
Atalar
Esentepe Petrol İş
Cevizli
Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):
Paşa
Merkez
ZEYTİNBURNU
Maltepe
Seyitnizam
Beştelsiz
Sümer
Veliefendi
Çırpıcı
Telsiz
Nuripaşa
Kazlıçeşme
Yeşiltepe
Merkez Efendi
Gökalp
AVCILAR
Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent
BAĞCILAR
Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe
AVCILAR
Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent
BAĞCILAR
Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe
BAHÇELİEVLER
Şirinevler
Zafer
Kocasinan
Soğanlı
Hürriyet
Yenibosna
Çobançeşme
Cumhuriyet
Fevzi Çakmak
BAKIRKÖY
Osmaniye
Kartaltepe
Yeşilköy
Zeytinlik
Şenlikköy
Ataköy 2-5-6
Ataköy 3-4-11
Ataköy 7-8-9
Cevizlik
Yenimahalle
BAŞAKŞEHİR
Ziya Gökalp
Şahintepe
Güvercintepe
BAYRAMPAŞA
Altıntepsi
Muratpaşa
Yenidoğan
İsmetpaşa
Terazidere
Ortamahalle
Yıldırım
Kartaltepe
BEYLİKDÜZÜ
Barış
Yakuplu
Kavaklı
Marmara
Adnan Kahveci
Dereağzı
Cumhuriyet
Gürpınar
Büyükşehir
Sahil
BEYOĞLU
Piyalepaşa
Piri Paşa
Kaptanpaşa
Fetih Tepe
Keçeci Piri
Hacıahmet
BÜYÜKÇEKMECE
Batıköy
Fatih
Pınartepe
Güzelce
Atatürk
Hürriyet
ESENLER
Fatih
Nine Hatun
Menderes
Kazım Karabekir
Tuna
Fevzi Çakmak
Oruç Reis
Çifte Havuzlar
ESENYURT
Atatürk
Örnek
Saadet dere
İnönü
Namık Kemal
Yenikent
Fatih
İncirtepe
Ardıçlı
Güzelyurt
Mehter Çeşme
Pınar
Talatpaşa
Merkez
EYÜPSULTAN
Nişanca
Topcular
Düğmeciler
Defterdar
İslambey
Karadolap
Güzeltepe
GAZİOSMANPAŞA
Merkez
Sarıgöl
Yıldız Tabya
GÜNGÖREN
Merkez
Güneştepe
Mareşal Çakmak
A.Nafiz Gürman
Haznedar
Genç Osman
Akıncılar
Sanayi
Mehmet Nesih İzmen
Güven
Tozkoparan
KAĞITHANE
Talatpaşa
Merkez
Gürsel
KÜÇÜKÇEKMECE
Kanarya
Cumhuriyet
Cennet
İnönü
Yeliova
Gültepe
Fevzi çakmak
Halkalı
İstasyon
Yenimahalle
Söğütlüçeşme
Kartaltepe
Sultan Murat
Fatih
Kemalpaşa
Atakent
FATİH
Mevlanakapı
Şehremini
Akşemseddin
Seyyid Ömer
Ayvansaray
Kocamustafapaşa
Derviş Ali
Yavuz Sultan Selim
Yedikule
Hırkai Şerif
Balat
İskenderpaşa
Topkapı
Silivri Kapı
Atıkalı
Molla Gürani
Sümbül Efebdi
Ali Kuşcu
Haseki Sultan
Zeyrek
Karagümrük
Cerrahpaşa
Aksaray
Cibali
Emin Sinan