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        Haberler Bilgi Gündem NATO AÇILIMI | NATO ne zaman ve neden kuruldu? NATO açılımı nedir? NATO'nun kuruluş amacı nedir?

        NATO AÇILIMI | NATO ne zaman ve neden kuruldu? NATO açılımı nedir? NATO'nun kuruluş amacı nedir?

        Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle birlikte son günlerde en çok merak edilen konuların başında NATO yer alıyor. Küresel dengelerin yeniden şekillendiği bir süreçte ortaya çıkan bu yapı, yalnızca bir askeri ittifak olmanın ötesinde, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin en önemli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. Kuruluş süreci, ortaya çıkış nedenleri ve isminin açılımı ise günümüzde hâlâ sıkça araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. NATO'nun hangi tarihte kurulduğu, hangi koşullar altında şekillendiği ve adının ne anlama geldiği gibi sorular, uluslararası gelişmeleri yakından takip edenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, NATO ne zaman ve neden kuruldu? NATO açılımı nedir? NATO'nun kuruluş amacı nedir? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        1

        Son dönemde küresel gelişmeler ve uluslararası zirvelerle birlikte NATO yeniden gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle güvenlik politikaları, askeri iş birlikleri ve stratejik dengeler açısından kritik rol oynayan bu yapı, tarihsel geçmişi ve kuruluş amacıyla da merak ediliyor. Peki, NATO ne zaman ve neden kuruldu? NATO açılımı nedir? NATO'nun kuruluş amacı nedir? Ayrıntılar haberimizde.

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        NATO NE ZAMAN KURULDU?

        Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, yani NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşan siyasi ve askeri belirsizlik ortamı, ülkeleri ortak bir savunma sistemi kurmaya yöneltti. ABD öncülüğünde bir araya gelen 12 ülke, Washington’da imzaladıkları anlaşma ile NATO’yu resmen hayata geçirdi. Kurucu üyeler arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Belçika gibi ülkeler yer aldı.

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        NATO NEDEN KURULDU?

        NATO’nun kurulmasının temel nedeni, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan güç dengesi ve özellikle Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikalarına karşı bir savunma hattı oluşturmaktı. Avrupa ülkeleri, savaş sonrası zayıflayan askeri kapasitelerini güçlendirmek ve olası tehditlere karşı ortak hareket edebilmek amacıyla bu ittifakı kurdu.

        Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı blokları arasındaki gerilim, NATO’nun önemini daha da artırdı. Bu süreçte NATO, Batı dünyasının güvenliğini sağlayan en önemli askeri ve siyasi yapı haline geldi.

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        NATO AÇILIMI NEDİR?

        NATO’nun açılımı “North Atlantic Treaty Organization”dır. Türkçeye “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü” olarak çevrilen bu yapı, üye ülkeler arasında askeri ve siyasi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir ittifaktır.

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        NATO’NUN KURULUŞ AMACI NEDİR?

        NATO’nun en temel kuruluş amacı, üye ülkelerin güvenliğini kolektif savunma anlayışı çerçevesinde korumaktır. Bu anlayış, örgütün en önemli maddelerinden biri olan 5. madde ile ifade edilir. Buna göre, üye ülkelerden birine yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır ve ortak savunma mekanizması devreye girer.

        Bunun yanı sıra NATO’nun amaçları arasında şunlar da yer alır:

        - Üye ülkeler arasında siyasi ve askeri iş birliğini güçlendirmek

        - Bölgesel ve küresel güvenliği sağlamak

        - Kriz yönetimi ve barışı koruma operasyonları yürütmek

        - Terörizm ve yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak stratejiler geliştirmek

        Kurulduğu günden bu yana genişleyerek büyüyen NATO, bugün dünyanın en güçlü askeri ittifaklarından biri olarak kabul ediliyor. Değişen küresel tehditlere karşı kendini sürekli güncelleyen örgüt, sadece askeri bir yapı olmanın ötesine geçerek siyasi, teknolojik ve stratejik iş birliklerinin de merkezinde yer alıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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