NATO’NUN KURULUŞ AMACI NEDİR?

NATO’nun en temel kuruluş amacı, üye ülkelerin güvenliğini kolektif savunma anlayışı çerçevesinde korumaktır. Bu anlayış, örgütün en önemli maddelerinden biri olan 5. madde ile ifade edilir. Buna göre, üye ülkelerden birine yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır ve ortak savunma mekanizması devreye girer.

Bunun yanı sıra NATO’nun amaçları arasında şunlar da yer alır:

- Üye ülkeler arasında siyasi ve askeri iş birliğini güçlendirmek

- Bölgesel ve küresel güvenliği sağlamak

- Kriz yönetimi ve barışı koruma operasyonları yürütmek

- Terörizm ve yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak stratejiler geliştirmek

Kurulduğu günden bu yana genişleyerek büyüyen NATO, bugün dünyanın en güçlü askeri ittifaklarından biri olarak kabul ediliyor. Değişen küresel tehditlere karşı kendini sürekli güncelleyen örgüt, sadece askeri bir yapı olmanın ötesine geçerek siyasi, teknolojik ve stratejik iş birliklerinin de merkezinde yer alıyor.