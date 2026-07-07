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        Haberler Bilgi NATO ÜYESİ ÜLKELER 2026 GÜNCEL || NATO üyesi ülkeler hangileri? Fransa, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore NATO üyesi mi?

        NATO ÜYESİ ÜLKELER 2026 GÜNCEL || NATO üyesi ülkeler hangileri? Fransa, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore NATO üyesi mi?

        NATO üyesi ülkeler Ankara'da gerçekleşen zirve ile birlikte yeniden gündeme geldi. 1949 yılında kurulan 32 üyeli ittifakın son üyesi 2024 yılında kulübe katılan İsveç oldu. Peki, Fransa, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore NATO üyesi mi? NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte NATO üye ülkeler 2026 güncel listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        1

        NATO üyesi ülkeler 2026 güncel listesi, son olarak Ankara'da düzenlenen zirveyle birlikte gündemin ilk sırlara geldi. Özellikle de " Fransa, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore NATO üyesi mi?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte 2026 NATO üyeleri ve merak edilen sorunun cevabı...

        2

        GÜNEY KORE NATO ÜYESİ Mİ?

        Güney Kore 2026 NATO üyesi ülkeleri arasında yer almıyor. Güney Kore tarihi boyunca hiçbir zaman NATO'ya üye olmadı.

        3

        JAPONYA NATO ÜYESİ Mİ?

        Japonya 2026 NATO üyesi ülkeleri arasında yer almıyor. Japonya tarihi boyunca hiçbir zaman NATO'ya üye olmadı.

        4

        RUSYA NATO ÜYESİ Mİ?

        Rusya 2026 NATO üyesi ülkeleri arasında yer almıyor. Rusya tarihi boyunca hiçbir zaman NATO'ya üye olmadı.

        5

        UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

        NATO, Ukrayna'yı "aday ülke" (istekli üye) olarak tanımakta ve "gelecekte üye olacağını" belirtmektedir. Ancak günümüz itibarıyla resmi bir üyelik söz konusu değildir.

        6

        FRANSA NATO ÜYESİ Mİ?

        1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalayarak NATO'yu kuran 12 kurucu ülkeden biridir.

        7

        NATO ÜYESİ ÜLKELER

        Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kurulduğu 1949 yılındaki 12 kurucu üyeden büyüyerek bugün toplam 32 üye ülkeye ulaşmıştır. İttifakın en yeni üyeleri 2023'te katılan Finlandiya ve 2024'te katılan İsveç'tir.

        8

        İşte NATO üyesi 32 ülkenin kuruluştan günümüze kronolojik sırayla tam listesi:

        1949 (Kurucu Üyeler): ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz

        1952: Türkiye, Yunanistan

        1955: Almanya (Batı Almanya olarak)

        1982: İspanya

        1999: Çekya, Macaristan, Polonya

        2004: Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya

        2009: Arnavutluk, Hırvatistan

        2017: Karadağ

        2020: Kuzey Makedonya

        2023: Finlandiya

        2024: İsveç

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