NATO ÜYESİ ÜLKELER 2026 GÜNCEL || NATO üyesi ülkeler hangileri? Fransa, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore NATO üyesi mi?
NATO üyesi ülkeler Ankara'da gerçekleşen zirve ile birlikte yeniden gündeme geldi. 1949 yılında kurulan 32 üyeli ittifakın son üyesi 2024 yılında kulübe katılan İsveç oldu. Peki, Fransa, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore NATO üyesi mi? NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte NATO üye ülkeler 2026 güncel listesi...
NATO üyesi ülkeler 2026 güncel listesi, son olarak Ankara'da düzenlenen zirveyle birlikte gündemin ilk sırlara geldi. Özellikle de " Fransa, Rusya, Ukrayna, Japonya, Güney Kore NATO üyesi mi?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte 2026 NATO üyeleri ve merak edilen sorunun cevabı...
GÜNEY KORE NATO ÜYESİ Mİ?
Güney Kore 2026 NATO üyesi ülkeleri arasında yer almıyor. Güney Kore tarihi boyunca hiçbir zaman NATO'ya üye olmadı.
JAPONYA NATO ÜYESİ Mİ?
Japonya 2026 NATO üyesi ülkeleri arasında yer almıyor. Japonya tarihi boyunca hiçbir zaman NATO'ya üye olmadı.
RUSYA NATO ÜYESİ Mİ?
Rusya 2026 NATO üyesi ülkeleri arasında yer almıyor. Rusya tarihi boyunca hiçbir zaman NATO'ya üye olmadı.
UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?
NATO, Ukrayna'yı "aday ülke" (istekli üye) olarak tanımakta ve "gelecekte üye olacağını" belirtmektedir. Ancak günümüz itibarıyla resmi bir üyelik söz konusu değildir.
FRANSA NATO ÜYESİ Mİ?
1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalayarak NATO'yu kuran 12 kurucu ülkeden biridir.
NATO ÜYESİ ÜLKELER
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kurulduğu 1949 yılındaki 12 kurucu üyeden büyüyerek bugün toplam 32 üye ülkeye ulaşmıştır. İttifakın en yeni üyeleri 2023'te katılan Finlandiya ve 2024'te katılan İsveç'tir.
İşte NATO üyesi 32 ülkenin kuruluştan günümüze kronolojik sırayla tam listesi:
1949 (Kurucu Üyeler): ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz
1952: Türkiye, Yunanistan
1955: Almanya (Batı Almanya olarak)
1982: İspanya
1999: Çekya, Macaristan, Polonya
2004: Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya
2009: Arnavutluk, Hırvatistan
2017: Karadağ
2020: Kuzey Makedonya
2023: Finlandiya
2024: İsveç