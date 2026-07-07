NATO üyesi ülkeler: Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO'nun kuruluş amacı nedir?
NATO Zirvesi'nin bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde NATO'nun amacı, üye ülkeleri ve Türkiye'nin ittifaka katılım süreci yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya güvenliği açısından kritik kararların ele alınacağı zirveye çok sayıda devlet ve başta ABD Başkanı Trump olmak üzere birçok hükümet başkanı katılacak. NATO, kolektif savunma ilkesi doğrultusunda faaliyet gösteren en büyük uluslararası güvenlik ittifaklarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye ise ittifakın önemli üyeleri arasında yer alırken birçok NATO operasyonunda aktif görev üstleniyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO üyesi ülkeler hangileri, NATO ne demek, amacı nedir? İşte NATO üyesi ülkeler..
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde ittifakın yapısı ve tarihçesi yeniden gündeme geldi. 1949 yılında kurulan NATO, üye ülkelerin ortak savunmasını esas alan uluslararası bir güvenlik örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye ise uzun yıllardır ittifakın aktif üyeleri arasında yer alıyor ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. NATO'nun kaç üyeden oluştuğu ve hangi ülkelerin ittifakta bulunduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO ne demek ve üye ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar...
NATO NE DEMEK?
NATO, İngilizce North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) ifadesinin kısaltmasıdır. İttifak, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington Antlaşması'nın imzalanmasıyla kuruldu. NATO'nun temel amacı, üye ülkelerin güvenliğini kolektif savunma ilkesi doğrultusunda korumak ve uluslararası barış ile istikrarın sürdürülmesine katkı sağlamaktır.
TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?
Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya resmen üye oldu. Aynı dönemde Yunanistan da ittifaka katıldı. Türkiye, jeopolitik konumu ve askeri kapasitesi nedeniyle NATO'nun en önemli üyelerinden biri olarak kabul edilir ve birçok uluslararası görevde aktif rol üstlenmektedir.
NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?
2026 itibarıyla NATO'nun 32 üyesi bulunuyor. NATO üyesi ülkeler şunlardır:
ABD
Almanya
Arnavutluk
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İzlanda
İspanya
İtalya
Kanada
Karadağ
Kuzey Makedonya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Yunanistan
İsveç
NATO'NUN TEMEL AMACI NEDİR?
NATO'nun temelini Washington Antlaşması'nın 5. maddesinde yer alan kolektif savunma ilkesi oluşturur. Buna göre üye ülkelerden birine yapılan silahlı saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır. İttifak ayrıca kriz yönetimi, terörle mücadele, siber güvenlik, savunma iş birliği ve uluslararası barışın korunmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir.
NATO ZİRVESİNDE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde bölgesel güvenlik, savunma harcamaları, terörle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Orta Doğu'daki güvenlik sorunları ve ittifakın geleceğine ilişkin stratejik başlıkların ele alınması bekleniyor. Zirveye ilişkin resmi gündem ve kararlar toplantılar sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.