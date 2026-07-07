Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde ittifakın yapısı ve tarihçesi yeniden gündeme geldi. 1949 yılında kurulan NATO, üye ülkelerin ortak savunmasını esas alan uluslararası bir güvenlik örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye ise uzun yıllardır ittifakın aktif üyeleri arasında yer alıyor ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. NATO'nun kaç üyeden oluştuğu ve hangi ülkelerin ittifakta bulunduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO ne demek ve üye ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar...