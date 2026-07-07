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        Haberler Bilgi Gündem NATO üyesi ülkeler: Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO'nun kuruluş amacı nedir?

        NATO üyesi ülkeler: Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO'nun kuruluş amacı nedir?

        NATO Zirvesi'nin bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde NATO'nun amacı, üye ülkeleri ve Türkiye'nin ittifaka katılım süreci yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya güvenliği açısından kritik kararların ele alınacağı zirveye çok sayıda devlet ve başta ABD Başkanı Trump olmak üzere birçok hükümet başkanı katılacak. NATO, kolektif savunma ilkesi doğrultusunda faaliyet gösteren en büyük uluslararası güvenlik ittifaklarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye ise ittifakın önemli üyeleri arasında yer alırken birçok NATO operasyonunda aktif görev üstleniyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO üyesi ülkeler hangileri, NATO ne demek, amacı nedir? İşte NATO üyesi ülkeler..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde ittifakın yapısı ve tarihçesi yeniden gündeme geldi. 1949 yılında kurulan NATO, üye ülkelerin ortak savunmasını esas alan uluslararası bir güvenlik örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye ise uzun yıllardır ittifakın aktif üyeleri arasında yer alıyor ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. NATO'nun kaç üyeden oluştuğu ve hangi ülkelerin ittifakta bulunduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu, NATO ne demek ve üye ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar...

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        NATO NE DEMEK?

        NATO, İngilizce North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) ifadesinin kısaltmasıdır. İttifak, 4 Nisan 1949 tarihinde Washington Antlaşması'nın imzalanmasıyla kuruldu. NATO'nun temel amacı, üye ülkelerin güvenliğini kolektif savunma ilkesi doğrultusunda korumak ve uluslararası barış ile istikrarın sürdürülmesine katkı sağlamaktır.

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        TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?

        Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya resmen üye oldu. Aynı dönemde Yunanistan da ittifaka katıldı. Türkiye, jeopolitik konumu ve askeri kapasitesi nedeniyle NATO'nun en önemli üyelerinden biri olarak kabul edilir ve birçok uluslararası görevde aktif rol üstlenmektedir.

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        NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

        2026 itibarıyla NATO'nun 32 üyesi bulunuyor. NATO üyesi ülkeler şunlardır:

        ABD

        Almanya

        Arnavutluk

        Belçika

        Birleşik Krallık

        Bulgaristan

        Çekya

        Danimarka

        Estonya

        Finlandiya

        Fransa

        Hırvatistan

        Hollanda

        İzlanda

        İspanya

        İtalya

        Kanada

        Karadağ

        Kuzey Makedonya

        Letonya

        Litvanya

        Lüksemburg

        Macaristan

        Norveç

        Polonya

        Portekiz

        Romanya

        Slovakya

        Slovenya

        Türkiye

        Yunanistan

        İsveç

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        NATO'NUN TEMEL AMACI NEDİR?

        NATO'nun temelini Washington Antlaşması'nın 5. maddesinde yer alan kolektif savunma ilkesi oluşturur. Buna göre üye ülkelerden birine yapılan silahlı saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır. İttifak ayrıca kriz yönetimi, terörle mücadele, siber güvenlik, savunma iş birliği ve uluslararası barışın korunmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir.

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        NATO ZİRVESİNDE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

        Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde bölgesel güvenlik, savunma harcamaları, terörle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Orta Doğu'daki güvenlik sorunları ve ittifakın geleceğine ilişkin stratejik başlıkların ele alınması bekleniyor. Zirveye ilişkin resmi gündem ve kararlar toplantılar sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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