NATO zirvesi kapalı yollar listesi: Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak?
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle başkent genelinde geniş güvenlik önlemleri uygulanacak. Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölge, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı alanlarda "kırmızı alan" uygulaması devreye alınacak. Trafiği doğrudan etkileyecek tedbirler nedeniyle çok sayıda ana arterde kapanma ve kısıtlama yaşanması bekleniyor. Başkentte yaşayan vatandaşlar ile sürücüler, hangi yolların kapatılacağını ve alternatif güzergahların neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak? İşte NATO zirvesi kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ulaşım planlamaları da netleşmeye başladı. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere Esenboğa Havalimanı bağlantıları, Söğütözü bölgesi ve delegasyonların konaklayacağı otellerin bulunduğu alanlarda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanacak. Özellikle protokol geçişlerinin yapılacağı saatlerde birçok ana yolun geçici olarak trafiğe kapatılması bekleniyor. Yetkililer sürücülerin mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmasını ve alternatif güzergahlara yönelmesini tavsiye ediyor. Peki Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle hangi yollar kapalı olacak? İşte NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapalı olacak yollar...
NATO ZİRVESİ NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
NATO Zirvesi kapsamında güvenlik çemberine alınacak bölgeler arasında Esenboğa Havalimanı çevresi, Etimesgut Havalimanı güzergahları, Söğütözü Mahallesi ve delegasyonların konaklayacağı otellerin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde gerçekleştirilecek.
ANKARA NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİ
Ankara, 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik tedbirlerine hazırlanıyor. Ankara Valiliği’nin açıklamasına göre, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar kent genelinde 13 günlük özel önlem süreci uygulanacak.
Bu kapsamda açık ve kapalı alanlarda yapılacak miting, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklere izin verilmeyecek. Zirve merkezleri, yabancı heyetlerin konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında da güvenlik kontrolleri artırılacak. Yetkisiz kişi ve araçların bu noktalara girişine müsaade edilmeyecek. Alınan tedbirler hava sahasını da kapsarken, Valilikten özel izin alınmadan dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulması yasaklandı.
NATO ZİRVESİ NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
NATO Zirvesi kapsamında güvenlik çemberine alınacak bölgeler arasında Esenboğa Havalimanı çevresi, Etimesgut Havalimanı güzergahları, Söğütözü Mahallesi ve delegasyonların konaklayacağı otellerin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde gerçekleştirilecek.
Trafikten etkilenmesi beklenen başlıca bulvar ve ana arterler ise şu şekilde sıralanıyor:
Atatürk Bulvarı
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu)
Mevlana Bulvarı (Konya Yolu)
İnönü Bulvarı
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
Anadolu Bulvarı
Ankara Bulvarı
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı
Sakıp Sabancı Bulvarı
İhsan Doğramacı Bulvarı
Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı
1071 Malazgirt Bulvarı
Yenimahalle İlçesi;
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı,
Çankaya İlçesi;
Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı,
ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI NERELER?
Konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda;
Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.
Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;
Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;
Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabileceklerdir.
Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve yönlendirme tabelalarına uymaları önem arz etmektedir.