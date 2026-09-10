Nev kimdir, kaç yaşında, nereli? Nev'in sağlık durumu nasıl, gerçek adı ne?
Şarkıcı ve söz yazarı Nev'in sağlık durumu, sevenleri ve müzikseverler tarafından yakından takip ediliyor. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınan Nev'in bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğü bildirildi. Sanatçının sağlık haberinin ardından Nev'in hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Peki Nev kimdir, kaç yaşında, nereli ve sağlık durumu nasıl? İşte Nevzat Doğansoy'un hayatı, müzik kariyeri ve sağlık durumuna ilişkin merak edilenler...
Nev’in gerçek adı Nevzat Doğansoy bakıma kaldırıldığına ilişkin haberler, sanatçının sevenlerini endişelendirdi. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Nev’in bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından Nev’in hayatı, müzik kariyeri ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Nev kimdir, kaç yaşında, nereli? Nevzat Doğansoy Nev sağlık durumu nasıl, gerçek adı ne? İşte detaylar...
NEV KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
Sahne adıyla Nev olarak tanınan sanatçının gerçek adı Nevzat Doğansoydur. 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul’da doğan Nev, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı olarak müzik dünyasında tanınıyor.
Müzikle erken yaşlarda ilgilenmeye başlayan sanatçı, ilk olarak mandolin çaldı. Üniversite yıllarında elektro gitar eğitimi alan Nev, kısa süre içerisinde sahne deneyimi kazandı ve müzik çalışmalarını profesyonel olarak sürdürmeye başladı.
NEV NERELİ?
Nev İstanbul doğumludur. Sanatçının biyografilerinde doğum tarihi 24 Aralık 1968, doğum yeri ise İstanbul olarak yer alıyor.
Müzik hayatına mandolinle başlayan Nev, üniversite döneminde elektro gitar çalmaya başladı. Güney bölgelerinde yaptığı sahne çalışmaları da sanatçının müzikal gelişiminde önemli bir yer tuttu.
NEV’İN MÜZİK KARİYERİ
Nev, 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci ile birlikte Chantage grubunda müzik yaptı. Zaman içerisinde bestecilik yönü ağır basan sanatçı, kendi müziğine odaklanarak solo çalışmalarına yöneldi.
2000 yılında Teoman’ın daveti üzerine Türkiye turnesine katılan Nev, bu süreçte kendi müziğini geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldu. Sanatçının ilk albümü “Her Şeye Rağmen” olurken ilerleyen dönemde farklı tarzları bir araya getirdiği albüm çalışmaları da yayımlandı.
NEV’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Nev’in bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili aktarılan son bilgilere göre bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğü belirtildi.
Nev’in sağlık durumunun seyriyle ilgili yeni açıklamalar geldikçe sanatçının hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut bilgiler dışında hastalığın ayrıntıları veya tedavinin süreciyle ilgili daha fazla resmi bilgi bulunmadığı için kesin olmayan iddialara itibar edilmemesi önem taşıyor.