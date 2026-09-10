NEV’İN MÜZİK KARİYERİ

Nev, 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci ile birlikte Chantage grubunda müzik yaptı. Zaman içerisinde bestecilik yönü ağır basan sanatçı, kendi müziğine odaklanarak solo çalışmalarına yöneldi.

2000 yılında Teoman’ın daveti üzerine Türkiye turnesine katılan Nev, bu süreçte kendi müziğini geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldu. Sanatçının ilk albümü “Her Şeye Rağmen” olurken ilerleyen dönemde farklı tarzları bir araya getirdiği albüm çalışmaları da yayımlandı.

NEV’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nev’in bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili aktarılan son bilgilere göre bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğü belirtildi.

Nev’in sağlık durumunun seyriyle ilgili yeni açıklamalar geldikçe sanatçının hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut bilgiler dışında hastalığın ayrıntıları veya tedavinin süreciyle ilgili daha fazla resmi bilgi bulunmadığı için kesin olmayan iddialara itibar edilmemesi önem taşıyor.