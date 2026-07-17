Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Babala TV Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu? İşte detaylar

        Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Babala TV Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu? İşte detaylar

        AHBAP soruşturması kapsamında Babala TV kurucusu, Youtuber Oğuzhan Uğur 7 şüpheli birlikte gözaltına alındı. Gözaltı sonrasında kamuoyunda "Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?" ve "Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Youtuber Oğuzhan Uğur, AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğurla birlikte toplam gözaltı sayısı 7 oldu. Yaşanan gelişme sonrasında "Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?" ve "Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu?" sorularının cevabını araştırıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. İşte Oğuzhan Uğur ile iligli merak edilen ayrıntılar...

        2

        OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

        Bu sabah saatlerinde Mali Suçlar Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023 depremleri döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.

        Uğur, derneğe açılan soruşturma sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

        3

        OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

        4

        OĞUZHAN UĞUR KİMİN OĞLU?

        Oğuzhan Uğur, Türk asker ve siyasetçi emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğludur. Oğuzhan Uğur, gerek katıldığı programlarda gerekse kendi yayınlarında babasıyla olan ilişkisinden, çocukluk yıllarında askeri lojmanlarda geçen anılarından ve babasının mesleki geçmişinin kendi hayatı üzerindeki milliyetçi, disiplinli etkilerinden sık sık bahsetmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rihanna üç yıl aradan sonra sahneye döndü

        Rihanna, Jay-Z'nin stadyum konserinde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıktı. 10 yıldır albüm ve turne yapmayan, en son üç yıl önce Super Bowl devre arasında performans sergileyen şarkıcı, "Biraz paslanmışım, değil mi?" diye seslendi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak
        Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı
        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı
        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı
        Avcı Telegram'da avladı!
        Avcı Telegram'da avladı!