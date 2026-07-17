Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Babala TV Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu? İşte detaylar
AHBAP soruşturması kapsamında Babala TV kurucusu, Youtuber Oğuzhan Uğur 7 şüpheli birlikte gözaltına alındı. Gözaltı sonrasında kamuoyunda "Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?" ve "Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
Youtuber Oğuzhan Uğur, AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğurla birlikte toplam gözaltı sayısı 7 oldu. Yaşanan gelişme sonrasında "Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?" ve "Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu?" sorularının cevabını araştırıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. İşte Oğuzhan Uğur ile iligli merak edilen ayrıntılar...
OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.
Bu sabah saatlerinde Mali Suçlar Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023 depremleri döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.
Uğur, derneğe açılan soruşturma sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”
OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?
OĞUZHAN UĞUR KİMİN OĞLU?
Oğuzhan Uğur, Türk asker ve siyasetçi emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğludur. Oğuzhan Uğur, gerek katıldığı programlarda gerekse kendi yayınlarında babasıyla olan ilişkisinden, çocukluk yıllarında askeri lojmanlarda geçen anılarından ve babasının mesleki geçmişinin kendi hayatı üzerindeki milliyetçi, disiplinli etkilerinden sık sık bahsetmektedir.