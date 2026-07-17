Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? AHBAP soruşturmasında yeni gelişme! Babala TV Oğuzhan Uğur kimdir, kimin oğlu? İşte detaylar

OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

Bu sabah saatlerinde Mali Suçlar Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda, 6 Şubat 2023 depremleri döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.

Uğur, derneğe açılan soruşturma sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”