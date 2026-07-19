OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman sona eriyor? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli için yaz tatili sürerken, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir tatil sürecinde olan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırmayı sürdürüyor. Özellikle okula dönüş hazırlıklarının planlanabilmesi adına takvim detayları büyük önem taşırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Yaz tatili ne zaman sona eriyor? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.