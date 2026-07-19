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        Haberler Bilgi Gündem OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman sona eriyor? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yaz tatili ne zaman sona eriyor? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

        Milyonlarca öğrenci ve veli için yaz tatili sürerken, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir tatil sürecinde olan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırmayı sürdürüyor. Özellikle okula dönüş hazırlıklarının planlanabilmesi adına takvim detayları büyük önem taşırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Yaz tatili ne zaman sona eriyor? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrenci ve veli için yaz tatili sürerken, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir tatil sürecinde olan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırmayı sürdürüyor. Özellikle okula dönüş hazırlıklarının planlanabilmesi adına takvim detayları büyük önem taşırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Yaz tatili ne zaman sona eriyor? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini duyurarak ülke genelindeki tüm illere iletti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede, yeni döneme hazırlık süreci kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışma programının 1 Eylül Salı günü başlayacağı belirtildi.

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