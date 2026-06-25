KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karne dağıtım saatleri, her okulun eğitim düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Tam gün eğitim yapan okullar ile sabahçı ve öğlenci sisteminin uygulandığı okullarda karne teslim saatleri aynı olmayabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde belirlenmiş tek bir karne dağıtım saati bulunmuyor. Ancak okullardaki genel uygulamaya göre karneler çoğunlukla şu saat aralıklarında veriliyor:

- Sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda: Karne dağıtımı genellikle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılıyor.

- Öğlenci öğrencilerde: Öğleden sonra eğitim gören öğrenciler için karne tesliminin çoğunlukla 11.00 ile 12.30 saatleri arasında tamamlanması bekleniyor.

Velilerin ve öğrencilerin, kesin saat bilgisi için kendi okullarının duyurularını takip etmesi gerekiyor.