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        Haberler Bilgi Gündem OKULLARDA KARNE GÜNÜ SAATİ: MEB 2026 Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Yarın karneler saat kaçta alınacak? Karne günü tarihi

        OKULLARDA KARNE GÜNÜ SAATİ: MEB 2026 Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Yarın karneler saat kaçta alınacak?

        Karne Günü heyecanı için geri sayım başlarken, binlerce öğrenci ve öğretmen için yaz tatili dönemi de resmen başlayacak. Öğrenciler yıl boyunca gösterdikleri emeğin karşılığını karneleriyle alacak. Karne dağıtım saatleri, okulların tam gün, sabahçı ya da öğlenci eğitim yapmasına göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrenciler ve aileler, "Karneler saat kaçta verilecek?" ve "2. dönem karne dağıtımı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte MEB takvimi doğrultusunda okullarda Karne Günü'ne ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılında sona yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler karne günü heyecanına odaklandı. Yaz tatili öncesi okullarda son ders zilinin ne zaman çalacağı ve karnelerin hangi saatte dağıtılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli olurken, e-Okul VBS üzerinden dijital karne görüntüleme işlemleri de gündemde yer alıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler saat kaçta verilecek ve e-Okul’dan dijital karne nasıl alınacak? İşte karne gününe ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

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        KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

        Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak bir eğitim dönemini geride bırakacak ve yaz tatiline resmen başlayacak.

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        KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

        Karne dağıtım saatleri, her okulun eğitim düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Tam gün eğitim yapan okullar ile sabahçı ve öğlenci sisteminin uygulandığı okullarda karne teslim saatleri aynı olmayabiliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde belirlenmiş tek bir karne dağıtım saati bulunmuyor. Ancak okullardaki genel uygulamaya göre karneler çoğunlukla şu saat aralıklarında veriliyor:

        - Sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda: Karne dağıtımı genellikle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılıyor.

        - Öğlenci öğrencilerde: Öğleden sonra eğitim gören öğrenciler için karne tesliminin çoğunlukla 11.00 ile 12.30 saatleri arasında tamamlanması bekleniyor.

        Velilerin ve öğrencilerin, kesin saat bilgisi için kendi okullarının duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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        E-OKUL VBS DİJİTAL KARNE NASIL ALINIR?

        Okula gitmeden karne bilgilerini görmek ya da notlarını önceden kontrol etmek isteyen öğrenciler, 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinden itibaren e-Okul sistemi üzerinden dijital karne ekranına erişebilecek.

        “Yıl Sonu Başarı Durumu” bölümünün gün içinde kademeli olarak kullanıma açılması beklenirken, sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla öğrenciler ve veliler e-Okul’a gün boyunca giriş yapabilecek.

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        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026’da başlayacak.

        Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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