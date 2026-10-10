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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen 1 kişi çıktı! Milli Piyango Online 9 Ekim 2026 On Numara çekilişi bilet sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen 1 kişi çıktı! Milli Piyango Online 9 Ekim 2026 On Numara çekilişi bilet sorgulama ekranı

        Şans oyunu severler On Numara sonuçları sorgulamasına başladı. Sisal Şans tarafından düzenlenen canlı çekilişin hemen ardından bu akşamki On Numara sonuçları ile kazanan numaralar listesi duyuruldu. En son çekilişte 10 bilen çıkmayınca tam 1.040.083,4 TL ikramiye devretti. Şimdi ise gözler yeni çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, 9 Ekim 2026 On Numara sonuçlarında kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online On Numara çekilişi bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. On Numara’nın 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilen çekilişi bugün tamamlandı. Çekilişin ardından haftanın kazandıran numaralar belli oldu. En son Milli Piyango Online ile canlı çekiliş sonrası 10 bilen çıkmayınca 1 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretti. Peki On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 9 Ekim 2026 On Numara çekilişi bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar

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        ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        On Numara sonuçları belli oldu.İşte kazandıran numaralar

        57-2-58-53-63-39-68-29-67-51-23-28-49-34-52-43-10-26-77-24-55-1

        10 bilen kategorisinde 1 kazanan görünüyor ve ikramiye 670.428 TL.

        EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

        5 Ekim 2026 On Numara kazandıran numaralar:

        2 - 10 - 14 - 21 - 24 - 33 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41

        42 - 43 - 53 - 55 - 57 - 61 - 64 - 70 - 74 - 76 - 79

        On Numara'da büyük ikramiye (1.040.083,4 ₺) devretti

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #On Numara
        #On Numara sonuçları
        #milli piyango
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