ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES/2 başvurusu nereden, nasıl yapılır? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) başvuruları başladı. 10 Haziran bugün itibarıyla başlayan başvurular, 18 Haziran'a kadar devam edecek. Peki, adaylar ALES/2 başvurularını nasıl, nereden yapacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ALES başvuru ekranı ve tüm detaylar haberimizde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı ALES/2 sınavına ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte ALES/2 başvuru süreci de resmen başladı. 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak olan sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 10-18 Haziran tarihleri arasında tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, sınav ücretini ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ALES/2 başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan ALES/2 başvuru kılavuzu ve merak edilen tüm detaylar...
ALES/2 BAŞVURU EKRANI AÇILDI!
ÖSYM, ALES/2 başvuru kılavuzunu yayımladı ve başvurular bugün itibarıyla ais.osym.gov.tr üzerinden alınmaya başlandı.
Adaylar, 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/2 başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek.
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınava katılacak adaylar 1.200 TL başvuru ücreti ödeyecek.
Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı 25 Haziran’da sağlanacak ve bu tarihte yapılan başvurular için ücret %50 zamlı olarak tahsil edilecek.