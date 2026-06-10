Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı ALES/2 sınavına ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte ALES/2 başvuru süreci de resmen başladı. 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak olan sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 10-18 Haziran tarihleri arasında tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, sınav ücretini ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ALES/2 başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan ALES/2 başvuru kılavuzu ve merak edilen tüm detaylar...