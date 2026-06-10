Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM 2026 ALES-2 BAŞVURU EKRANI: ALES/2 başvurusu nereden, nasıl yapılır? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?

        ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES/2 başvurusu nereden, nasıl yapılır? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?

        2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) başvuruları başladı. 10 Haziran bugün itibarıyla başlayan başvurular, 18 Haziran'a kadar devam edecek. Peki, adaylar ALES/2 başvurularını nasıl, nereden yapacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ALES başvuru ekranı ve tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı ALES/2 sınavına ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte ALES/2 başvuru süreci de resmen başladı. 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak olan sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 10-18 Haziran tarihleri arasında tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, sınav ücretini ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki ALES/2 başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan ALES/2 başvuru kılavuzu ve merak edilen tüm detaylar...

        2

        ALES/2 BAŞVURU EKRANI AÇILDI!

        ÖSYM, ALES/2 başvuru kılavuzunu yayımladı ve başvurular bugün itibarıyla ais.osym.gov.tr üzerinden alınmaya başlandı.

        Adaylar, 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

        ÖSYM ALES/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        ALES/2 başvuruları ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek.

        ÖSYM AİS ALES/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/2 başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınava katılacak adaylar 1.200 TL başvuru ücreti ödeyecek.

        Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı 25 Haziran’da sağlanacak ve bu tarihte yapılan başvurular için ücret %50 zamlı olarak tahsil edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Genç kadın evinde ölü bulundu: Anne ve iki kız kardeşi tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve iki kız kardeşi, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor