Butlandan sonra ilk karşılaşma. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. CHP'de bitmeyen yönetim krizi. Kılıçdaroğlu İstanbul programını neden iptal etti? Kılıçdaroğlu tepkilerden mi çekindi? Gerilimi mateme taşıma endişesi mi? İmamoğlu ziyareti kabul eder mi? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşür mü? Kılıçdaro... Daha Fazla Göster

Butlandan sonra ilk karşılaşma. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı. CHP'de bitmeyen yönetim krizi. Kılıçdaroğlu İstanbul programını neden iptal etti? Kılıçdaroğlu tepkilerden mi çekindi? Gerilimi mateme taşıma endişesi mi? İmamoğlu ziyareti kabul eder mi? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşür mü? Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ısrarı mı? Seçmen yaşananları nasıl görüyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Eski Devlet Başkanı Mehmet Sevigen, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Siyaset Bilimci/Gazeteci Sezin Öney ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster