TYT, AYT, YDT sonucu açıklandı mı? 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran tarihlerinde uygulandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından YKS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "TYT, AYT, YDT sonucu açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınava katılım sağlayan adaylar, YKS sonuç tarihini gündemine aldı. YKS sonuçları, ÖSYM AİS ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi sorgulanabilecek. Peki, "TYT, AYT, YDT, YKS sonucu açıklandı mı? 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile 2026 TYT, AYT, YDT sonuç tarihi...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.
YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.
ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, tercih döneminde yalnızca puanların değil başarı sıralamalarının da dikkate alınmasını öneriyor. Adayların ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitelerin sunduğu imkânları değerlendirerek tercih listelerini oluşturmaları tavsiye ediliyor.