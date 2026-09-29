YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

2026 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için tercih işlemleri 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversite 2. tercih sürecinde boş kalan kontenjanlar doğrultusunda listelerini hazırlayıp sisteme kaydetti. Değerlendirme sonrası 2026 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2026 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...