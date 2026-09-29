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        Haberler Bilgi YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

        2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        2026 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için tercih işlemleri 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversite 2. tercih sürecinde boş kalan kontenjanlar doğrultusunda listelerini hazırlayıp sisteme kaydetti. Değerlendirme sonrası 2026 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2026 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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        2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı.

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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        ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

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        2026 YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

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        Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

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        #yks ek tercih sonuçları
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        #yks ek yerleştirme sonuçları
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