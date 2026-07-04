2026 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite adayları, sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar üniversite tercihlerini yapabilmek için puan ve sıralamalarını değerlendirmeye başlayacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte adayların merak ettiği 2026 YKS sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...