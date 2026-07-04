Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM duyurdu! YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM duyurdu! YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler, sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih sürecine odaklanacak. YKS sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Tercih süreci öncesinde sonuç ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte duyurulacak? İşte 2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-04 01:41:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite adayları, sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar üniversite tercihlerini yapabilmek için puan ve sıralamalarını değerlendirmeye başlayacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte adayların merak ettiği 2026 YKS sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

        2

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

        3

        YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanlarına ilişkin bilgiler yer alacak.

        4

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

        5

        ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Uzmanlar, tercih döneminde yalnızca puanların değil başarı sıralamalarının da dikkate alınmasını öneriyor. Adayların ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitelerin sunduğu imkânları değerlendirerek tercih listelerini oluşturmaları tavsiye ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babanın ardından oğlu da kurtarılamadı

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, 21 Haziran'da denizde 14 yaşındaki oğlu Yusuf Eren Kurutçu'nun çırpındığını gören babası Fatih Kurutçu kurtarmak için dalgalara koştu. Tedavi altına alınan baba Kurutçu olaydan bir gün sonra, oğlu Yusuf Eren ise dün gece müdahalelere rağmen kurtarılamadı (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tahran'daki devlet törenine üst düzey katılım
        Tahran'daki devlet törenine üst düzey katılım
        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı!
        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Özbek'ten transfer ve Şampiyonlar Ligi sözleri!
        Özbek'ten transfer ve Şampiyonlar Ligi sözleri!
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili