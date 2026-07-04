ÖSYM duyurdu! YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler, sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih sürecine odaklanacak. YKS sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Tercih süreci öncesinde sonuç ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte duyurulacak? İşte 2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2026 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Üniversite adayları, sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını ve tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar üniversite tercihlerini yapabilmek için puan ve sıralamalarını değerlendirmeye başlayacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte adayların merak ettiği 2026 YKS sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.
YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.
ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, tercih döneminde yalnızca puanların değil başarı sıralamalarının da dikkate alınmasını öneriyor. Adayların ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitelerin sunduğu imkânları değerlendirerek tercih listelerini oluşturmaları tavsiye ediliyor.