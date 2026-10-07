PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ 2026: Bu yıl pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Pastırma sıcakları kaç gün sürer?
Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte sıcaklıklardaki dalgalanmalar yeniden gündeme geldi. Özellikle ekim sonu ve kasım aylarında görülebilen kısa süreli ılık hava dönemleri, "pastırma yazı" olarak bilinen hava olayıyla ilişkilendiriliyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının ne zaman etkili olabileceği, hangi bölgelerde hissedileceği ve ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki, pastırma yazı hangi tarihlerde görülür, kaç gün sürer ve hangi ayda ortaya çıkar? İşte pastırma sıcaklarına dair merak edilenler...
Sonbahar mevsiminde serin havaların etkisini artırdığı günlerde, kısa süreli sıcaklık yükselişleri de yakından takip ediliyor. Halk arasında "pastırma yazı" olarak adlandırılan bu dönem, özellikle ekim sonu ile kasım başında görülebilen ılık hava nedeniyle merak konusu oluyor. 2026 yılında bu sıcaklık artışının hangi tarihlere denk gelebileceği ve kaç gün sürebileceği araştırılıyor. Peki, pastırma yazı ne zaman görülür, etkisi ne kadar devam eder ve bu yıl hangi günlerde yaşanabilir? İşte merak edilen ayrıntılar...
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?
Pastırma yazı, sonbahar aylarında kısa süreli olarak etkili olan ılık ve sakin hava koşullarını ifade eder. Bu durum, soğuk hava kütlelerinin ardından bölgede yüksek basıncın güçlenmesi ve atmosferin daha durağan bir yapıya kavuşmasıyla ortaya çıkabilir.
Hava hareketlerinin zayıflaması nedeniyle alt seviyelerde duman, toz ve nem birikebilir, bu da zaman zaman puslu bir gökyüzü görünümüne neden olur.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
Pastırma yazı olarak bilinen kısa süreli sıcak hava dönemi, çoğunlukla sonbaharın son bölümünde görülüyor. Bu dönem genellikle ekim ayının son günlerinden başlayarak kasım ayının ilk yarısına kadar etkisini gösterebiliyor.
2026 yılına ilişkin beklentilerde ise pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki süreçte yaşanabileceği öngörülüyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, o yılki basınç sistemlerinin seyrine göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç günlük kısa bir ısınma dönemi şeklinde yaşanan bu süreç, çoğu zaman 3 ila 7 gün arasında sürüyor.
Yüksek basınç koşullarının etkisini koruması halinde ise ılık ve güneşli havalar yaklaşık bir hafta boyunca devam edebiliyor.
PASTIRMA SICAKLARI HER BÖLGEDE AYNI HİSSEDİLMİYOR
Pastırma sıcakları Türkiye genelinde aynı tarihlerde ve aynı ölçüde etkili olmayabilir. Marmara ile İç Anadolu’da gündüz saatlerinde daha ılık ve güneşli bir hava öne çıkarken, gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler yaşanabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava koşulları daha uzun süre korunabilir. Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı kesimlerde ise geceler serin kalmaya devam ederken gündüz yaşanan sıcaklık artışı daha sınırlı olabilir.
Bu dönemde en dikkat çeken hava özelliği, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıdır. Öğle saatlerinde yazı andıran bir hava hissedilebilse de sabah erken saatlerde ve akşamları serinlik belirginleşebilir. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde ayaz etkisi de görülebilir.