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        Haberler Bilgi PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 Polis Meslek Yüksekokulu 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sonuçları sorgulama ekranı

        PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 Polis Meslek Yüksekokulu 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sonuçları sorgulama ekranı

        Polislik mesleğine adım atmak isteyen adayların gündeminde 25. Dönem PMYO sonuçları yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci alımı kapsamında gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı duyuruyla netleşecek değerlendirme süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2026 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, sözlü sınav sonuçları ne zaman duyurulacak? PMYO sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte 25. Dönem PMYO sonuç sürecine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:10 Güncelleme:
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        Polis Meslek Yüksekokulu’nda (PMYO) eğitim görmek isteyen adayların gözü, 25. Dönem sonuç duyurusuna çevrildi. Başvuru sürecinin ardından fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, yapılan değerlendirmelerin sonucunu öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihi merak edilirken, adaylar “2026 PMYO mülakat sonuçları yayınlandı mı, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte PMYO sonuç sorgulama ekranı ve sonuç sürecine ilişkin güncel bilgiler...

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        PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 yılı 25. Dönem PMYO sürecinde sınav aşamalarını tamamlayan adayların sonuç heyecanı devam ediyor.

        PMYO mülakat sonuçları henüz resmi olarak erişime açılmadı. Değerlendirme süreci ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından başarılı olan adayların sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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        PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adayların sonuçlarla ilgili duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden takip etmesi gerekiyor.

        Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, gerekli durumlarda e-Devlet üzerinden erişime açılacak sorgulama ekranından da bilgilerini kontrol edebilecek.

        PMYO RESMİ DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        Polis Akademisi tarafından PMYO mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin her dönem için geçerli olan kesin bir takvim bulunmuyor. Ancak önceki yıllardaki sonuç açıklama süreçleri incelendiğinde, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin birkaç hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

        Adayların sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin gelişmeleri Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

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        #PMYO
        #PMYO sözlü mülakat sonuçları
        #PMYO sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı
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