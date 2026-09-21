PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 Polis Meslek Yüksekokulu 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sonuçları sorgulama ekranı

PMYO SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi tarafından PMYO mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin her dönem için geçerli olan kesin bir takvim bulunmuyor. Ancak önceki yıllardaki sonuç açıklama süreçleri incelendiğinde, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin birkaç hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Adayların sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin gelişmeleri Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor.