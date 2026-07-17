17 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yasama, yürütme ve yargı alanını ilgilendiren birçok karar kamuoyuyla paylaşıldı. TBMM'nin yaz tatili ve ara verme döneminde bazı komisyonların çalışmalarına devam edebilmesini öngören kararlar dikkat çekerken, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde yapılan değişiklik de öne çıkan düzenlemeler arasında yer aldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? İşte 17 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...