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        Resmi Gazete yayımlandı! 17 Temmuz Cuma Resmi Gazete kararları ve bugünün önemli gelişmeleri

        17 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil ve ara verme döneminde bazı komisyonların çalışmalarını sürdürebilmesine ilişkin önemli TBMM kararları yer aldı. Bunun yanı sıra Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılırken, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde de güncellemeye gidildi. Resmi Gazete'nin yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi'nin farklı başvuru dosyalarına ilişkin çok sayıda bireysel başvuru kararı yayımlandı. Peki, 17 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı? İşte Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 01:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        17 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yasama, yürütme ve yargı alanını ilgilendiren birçok karar kamuoyuyla paylaşıldı. TBMM'nin yaz tatili ve ara verme döneminde bazı komisyonların çalışmalarına devam edebilmesini öngören kararlar dikkat çekerken, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde yapılan değişiklik de öne çıkan düzenlemeler arasında yer aldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurulara ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? İşte 17 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...

        2

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARLARI

        1489 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1490 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1491 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        3

        1492 Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1493 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1494 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1495 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        4

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        5

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2026 Tarihli ve 2021/21908 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2026 Tarihli ve 2022/57308 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/1/2026 Tarihli ve 2022/9803 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2026 Tarihli ve 2021/51512 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2026 Tarihli ve 2020/40204 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2026 Tarihli ve 2021/31145 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2026 Tarihli ve 2022/20463 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 9/4/2026 Tarihli ve 2022/101350 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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