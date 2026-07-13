REYTİNG SONUÇLARI 12 TEMMUZ ABD VE TOTAL SIRALAMA || Daha 17, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster... Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 12 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Daha 17, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster." maçları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 12 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 08:13 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Daha 17, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 12Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 12 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 12 TEMMUZ
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 12 TEMMUZ