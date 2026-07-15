REYTİNG SONUÇLARI 14 TEMMUZ SALI || Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Yarı Final heyecanı, Kuralsız Sokaklar reyting sırlamasında ilk sıralarda

Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Reyting sonuçları 14 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Fransa İspanya maçı, Kuralsız Sokaklar" öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 14 Temmuz AB ve total reyting sonuçları..." reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 7 Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 14 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...