Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 14 TEMMUZ SALI || Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Yarı Final heyecanı, Kuralsız Sokaklar reyting sırlamasında ilk sıralarda

        REYTİNG SONUÇLARI 14 TEMMUZ SALI || Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Yarı Final heyecanı, Kuralsız Sokaklar reyting sırlamasında ilk sıralarda

        Reyting sonuçları 14 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Fransa İspanya maçı, Kuralsız Sokaklar" öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 14 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 09:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Reyting sonuçları 14 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Fransa İspanya maçı, Kuralsız Sokaklar" öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 14 Temmuz AB ve total reyting sonuçları..." reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 7 Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 14 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 14 TEMMUZ

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 14 TEMMUZ

        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 14 TEMMUZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Harikalar yaratan köy: Boğatepe'

        'Harikalar yaratan köy: Boğatepe'

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Bertuğ Yıldırım baba oldu