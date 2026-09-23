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        Haberler Bilgi REYTİNG SONUÇLARI 22 EYLÜL 2026 SALI TABLOSU | Tuzlu Kahve, ABİ, Haysiyet, Anne Yarısı… Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 22 EYLÜL 2026 SALI TABLOSU | Tuzlu Kahve, ABİ, Haysiyet, Anne Yarısı… Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

        22 Eylül 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Kanal D'de Haysiyet, ATV'de A.B.İ., Star TV'de Tuzlu Kahve dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. NOW TV'nin yeni dizisi Anne Yarısı ilk bölümüyle reyting sınavına çıkarken, TRT 1'de Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali basketbolseverlerle buluştu. Show TV'de ise Sevdan Bir Ateş dizisinin tekrar bölümü vardı. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 22 Eylül 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        Televizyon ekranlarında salı akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet ve A.B.İ. dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, yeni dizi Anne Yarısı ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. TRT 1'de ise diğer kanallardan farklı olarak spor karşılaşması yayınlandı. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali kapsamında oynanan Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı için basketbolseverler ekran başındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 22 Eylül 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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        22 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        22 Eylül Salı akşamının reyting sonuçları açıklandı. Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi tüm kategorilerde birinci oldu.

        Total'de ikinci sırada Kanal D'de ekrana gelen Haysiyet dizisi yer alırken, üçüncü sırada ATV'de izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

        İşte, 22 Eylül 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması ile dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenme durumları;

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        22 EYLÜL 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Tuzlu Kahve Star TV

        2 Haysiyet Kanal D

        3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        4 A.B.İ. ATV

        5 Tuzlu Kahve (Özet) Star TV

        6 Esra Erol’da ATV

        7 Anne Yarısı NOW

        8 ATV Ana Haber ATV

        9 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        10 A.B.İ. (Özet) ATV

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        22 EYLÜL 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Tuzlu Kahve Star TV

        2 Tuzlu Kahve (Özet) Star TV

        3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        4 Haysiyet Kanal D

        5 MasterChef Türkiye TV8

        6 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        7 A.B.İ. ATV

        8 Anne Yarısı NOW

        9 Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası Karşılaşması TRT 1

        10 Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1

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        22 EYLÜL 2026 SALI 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 Tuzlu Kahve Star TV

        2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        3 Tuzlu Kahve (Özet) Star TV

        4 Haysiyet Kanal D

        5 MasterChef Türkiye TV8

        6 A.B.İ. ATV

        7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        8 Anne Yarısı NOW

        9 A.B.İ. (Özet) ATV

        10 Esra Erol’da ATV

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