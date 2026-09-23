REYTİNG SONUÇLARI 22 EYLÜL 2026 SALI TABLOSU | Tuzlu Kahve, ABİ, Haysiyet, Anne Yarısı… Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarında salı akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet ve A.B.İ. dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, yeni dizi Anne Yarısı ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. TRT 1'de ise diğer kanallardan farklı olarak spor karşılaşması yayınlandı. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali kapsamında oynanan Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı için basketbolseverler ekran başındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 22 Eylül 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...