REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN AÇIKLANDI || Muhtemel Aşk rekor kırdı! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Muhtemel Aşk retinglerde zirveye oturdu. Öte yandan "Müge Anlı İle Tatlı Sert, Var mısın Yok musun ve MasterChef" yapımları reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 24 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 25 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...