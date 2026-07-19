REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz Cumartesi birinci kim oldu?
18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Günün en çok izlenen yapımı ve zirvenin sahibi henüz resmi olarak açıklanmazken, Total, AB ve ABC1 gruplarında yaşanan rekabet dikkat çekiyor. Peki, 18 Temmuz Cumartesi günü reytinglerde birinci kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte detaylar...
18 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Günün en çok izlenen yapımı ve zirvenin sahibi henüz resmi olarak açıklanmazken, Total, AB ve ABC1 gruplarında yaşanan rekabet dikkat çekiyor. Peki, 18 Temmuz Cumartesi günü reytinglerde birinci kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte detaylar...
18 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
18 Temmuz Cumartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. TRT 1 ekranlarında gece saat 23.49’da yayınlanan Fransa-İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması, aldığı yüksek izlenme oranlarıyla günün reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Kritik mücadele, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak dikkat çekti.
AB REYTİNG SONUÇLARI 18 TEMMUZ
1. Fransa-İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
2. MasterChef Türkiye – TV8
3. Güldür Güldür Show – Show TV
4. Muhteşem Yedili (Y.S.) – TRT 1
5. Güldür Güldür Show Özet – Show TV
6. Altı Üstü İstanbul (Tekrar) – ATV
7. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
8. Show Ana Haber – Show TV
9. Kanal D Ana Haber – Kanal D
10. Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D
ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 18 TEMMUZ
1. Fransa-İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
2. MasterChef Türkiye – TV8
3. Güldür Güldür Show – Show TV
4. Altı Üstü İstanbul (Tekrar) – ATV
5. Muhteşem Yedili (Y.S.) – TRT 1
6. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
7. Show Ana Haber – Show TV
8. Güldür Güldür Show Özet – Show TV
9. MasterChef Türkiye Özet – TV8
10. Kanal D Ana Haber – Kanal D
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 18 TEMMUZ
1. Fransa-İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
2. MasterChef Türkiye – TV8
3. Güldür Güldür Show – Show TV
4. Altı Üstü İstanbul (Tekrar) – ATV
5. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
6. Muhteşem Yedili (Y.S.) – TRT 1
7. Show Ana Haber – Show TV
8. Mandıra Filozofu İstanbul (T.S.) – Kanal D
9. Kanal D Ana Haber – Kanal D
10. Güldür Güldür Show Özet – Show TV