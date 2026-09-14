Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın kanal bilgisi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki dördüncü maçına çıkıyor. İlk iki karşılaşmasında Almanya ve Fransa'ya mağlup olan Filenin Efeleri, üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Milliler, Romanya karşısında da puan mücadelesi verecek. Peki, Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Romanya - Türkiye voleybol maçı canlı izleme ekranı ve yayın saati hakkında merak edilenler...