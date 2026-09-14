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        Haberler Bilgi Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın kanal bilgisi

        Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın kanal bilgisi

        Romanya - Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden Filenin Efeleri, dördüncü grup maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Cluj-Napoca'daki BT Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. İşte, Romanya - Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasındaki dördüncü maçına çıkıyor. İlk iki karşılaşmasında Almanya ve Fransa'ya mağlup olan Filenin Efeleri, üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Milliler, Romanya karşısında da puan mücadelesi verecek. Peki, Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Romanya - Türkiye voleybol maçı canlı izleme ekranı ve yayın saati hakkında merak edilenler...

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        ROMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Romanya - Türkiye voleybol maçı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki dördüncü maçında Romanya karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın sonucu, millilerin gruptaki sıralaması açısından önem taşıyacak.

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        ROMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Filenin Efeleri ile Romanya arasındaki Avrupa Voleybol Şampiyonası karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Sporseverler, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek.

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        FİLENİN EFELERİ'NİN GRUP MAÇLARINDA SON DURUM

        Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaştı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Milliler, ikinci maçında Fransa'ya 3-0 kaybetti.

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        Filenin Efeleri, 13 Eylül'de oynanan üçüncü grup maçında ise İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Türkiye, Romanya karşılaşmasının ardından grup aşamasındaki son maçında Letonya ile karşılaşacak.

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        TÜRKİYE'NİN AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

        10 Eylül 2026: Türkiye 1-3 Almanya

        12 Eylül 2026: Fransa 3-0 Türkiye

        13 Eylül 2026: İsviçre 0-3 Türkiye

        14 Eylül 2026: Romanya - Türkiye | TSİ 20.00

        16 Eylül 2026: Türkiye - Letonya | TSİ 18.00

        Türkiye, grup aşamasını Letonya karşılaşmasıyla tamamlayacak. D Grubu'ndaki maçların ardından oluşacak sıralamaya göre takımlar turnuvada yoluna devam edecek.

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        #Romanya
        #türkiye
        #voleybol maçı
        #Filenin Efeleri
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