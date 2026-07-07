Şa-Ra Enerji İnşaat, Borsa İstanbul'da halka arz edilecek yeni şirketler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, talep toplama tarihleri öncesinde halka arz fiyatı, tahmini lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğuna ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. Halka arz büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL seviysinde olan Şa-Ra Enerji İnşaat halka açıklık oranı ise yüzde 20,02 olarak açıklandı. Peki Şa-Ra Enerji İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şa-Ra Enerji hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte halka arza ilişkin öne çıkan bilgiler.