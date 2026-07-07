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        Haberler Bilgi Ekonomi Şa-Ra Enerji İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şa-Ra Enerji hangi bankalarda var?

        Şa-Ra Enerji İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şa-Ra Enerji hangi bankalarda var?

        Şa-Ra Enerji İnşaat halka arzı için geri sayım başladı. Şirketin halka arz takviminin açıklanmasının ardından yatırımcılar Şa-Ra Enerji İnşaat talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı ve dağıtılması beklenen lot sayısını araştırmaya başladı. Halka arz fiyatı 70,00 TL olarak açıklanan şirket belirlenen tarihlerde talep toplayacak. Toplamda 89.000.000 lot bireysele eşit yöntemle dağıtım yapılacak. Peki Şa-Ra Enerji İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şa-Ra Enerji hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Şa-Ra Enerji talep toplama tarihi ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        Şa-Ra Enerji İnşaat, Borsa İstanbul'da halka arz edilecek yeni şirketler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, talep toplama tarihleri öncesinde halka arz fiyatı, tahmini lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğuna ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. Halka arz büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL seviysinde olan Şa-Ra Enerji İnşaat halka açıklık oranı ise yüzde 20,02 olarak açıklandı. Peki Şa-Ra Enerji İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şa-Ra Enerji hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte halka arza ilişkin öne çıkan bilgiler.

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        ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Şa-Ra Enerji İnşaat'ın 8-9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Şa-Ra Enerji halka arzında pay başına satış fiyatı 70,00 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirildi.

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        ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Şirket halka arz kapsamında toplam 89 milyon lot dağıtacak.

        Bireysel yatırımcı katılımına göre tahmini lot dağılımı ise şu şekilde öngörülüyor:

        300 bin katılım: Yaklaşık 178 lot

        500 bin katılım: Yaklaşık 107 lot

        700 bin katılım: Yaklaşık 76 lot

        1 milyon katılım: Yaklaşık 53 lot

        1,5 milyon katılım: Yaklaşık 36 lot

        2 milyon katılım: Yaklaşık 26 lot

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        ŞA-RA ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şa-Ra Enerji halka arzına konsorsiyum üyesi banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlandı. Halka arza katılım sağlayan başlıca bankalar şunlar oldu:

        Ziraat Bankası

        VakıfBank

        Halkbank

        İş Bankası

        Akbank

        Yapı Kredi

        Garanti BBVA

        QNB Bank

        DenizBank

        Kuveyt Türk

        Albaraka Türk

        Türkiye Finans

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        ŞA-RA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Şa-Ra Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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