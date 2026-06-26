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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı branş dağılımı

        Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı branş dağılımı

        Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin personel alımına ilişkin süreç, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru tarihleri, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanırken; KPSS puanı, öğrenim durumu ve kadro bazlı özel şartlar başvurularda belirleyici olacak. Adaylar, tercih edilecek pozisyonlara göre istenen nitelikleri inceleyerek başvurularını ÖSYM üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan 26 bin personel alım süreci adaylar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Başvuru takvimi, ilan edilecek kılavuzla birlikte kesinleşirken; KPSS puanı, eğitim düzeyi ve kadrolara özel şartlar başvuru sürecinde belirleyici rol oynayacak. Adaylar, tercih edecekleri pozisyonlara göre gerekli kriterleri dikkatle inceleyerek başvurularını ÖSYM üzerinden tamamlayacak. Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 istihdam planına ilişkin resmi takvim henüz kesinleşmemiş olsa da, Resmi Gazete’de yayımlanan kadro dağılımı sürecin hukuki ve idari çerçevesini oluşturmuş durumda. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve kılavuz yayınlama takvimi dikkate alındığında, ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yılın ikinci çeyreğinde (Nisan–Mayıs döneminde) erişime açılması ve başvuru sürecinin bu aşamada başlaması bekleniyor.

        Tercih hakkı elde eden adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Bu süreçte tüm başvuru ve tercih adımları dijital ortamda tamamlanarak sistem üzerinden değerlendirilecek.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sağlık Bakanlığı çatısı altında istihdam edilmesi planlanan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru koşulları henüz resmi olarak açıklanmadı. Uzman tabip, tabip, hemşire, ebe ve sağlık memuru gibi farklı branşları kapsayan geniş kapsamlı bu personel alımında genel ve özel şartların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve resmi duyuruyla birlikte kesinlik kazanması bekleniyor.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

        Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Diyetisyen: 1

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Sağlık Teknikeri: 25

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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