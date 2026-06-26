Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 istihdam planına ilişkin resmi takvim henüz kesinleşmemiş olsa da, Resmi Gazete’de yayımlanan kadro dağılımı sürecin hukuki ve idari çerçevesini oluşturmuş durumda. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve kılavuz yayınlama takvimi dikkate alındığında, ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yılın ikinci çeyreğinde (Nisan–Mayıs döneminde) erişime açılması ve başvuru sürecinin bu aşamada başlaması bekleniyor.

Tercih hakkı elde eden adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Bu süreçte tüm başvuru ve tercih adımları dijital ortamda tamamlanarak sistem üzerinden değerlendirilecek.