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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026 | 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ne zaman?

        SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026 | 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ne zaman?

        Sağlık camiasında gözler, yeni dönem atamalar ve kura sürecine çevrildi. Hekimlerin görev yerlerini belirleyecek kritik süreç öncesinde adaylar, tercih, yerleştirme ve kura takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında yapılacak yerleştirmeler, meslek hayatının ilk adımını şekillendireceği için büyük önem taşıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Sağlık camiasında gözler, yeni dönem atamalar ve kura sürecine çevrildi. Hekimlerin görev yerlerini belirleyecek kritik süreç öncesinde adaylar, tercih, yerleştirme ve kura takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında yapılacak yerleştirmeler, meslek hayatının ilk adımını şekillendireceği için büyük önem taşıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kurası ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Tıp fakültesi mezunu hekimler ile uzmanlık eğitimini tamamlayarak ilgili alanda uzman unvanı kazananların, diploma ya da uzmanlık tesciline esas belgelerini 30 Temmuz 2026 saat 18.00’e kadar Bakanlığın Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekiyor. Bu belgelerin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenip tescil işlemleri tamamlanan adaylar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek listeler doğrultusunda 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamına dahil edilecek.

        Adayların, başvuru sürecinde belge teslim tarihlerini kaçırmamaları ve ilan edilecek listeleri düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

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        DHY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Dilekçelerin, en geç 30 Temmuz 2026 saat 18.00’e kadar elden teslim edilmesi ya da kargo yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Başvuruların, “Sağlık Bakanlığı Genel Evrrak Şubesi, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3, 06800 Çankaya/Ankara” adresine, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmesi zorunludur.

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        130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na ilişkin ilan metni ile kuraya dahil edilen hekimlerin isim listesi 3 Ağustos 2026 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak adayların ise 3–6 Ağustos 2026 tarihleri arasında, saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

        Ayrıca, belirtilen süreler dışında yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı hatırlatılır.

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