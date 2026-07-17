SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026 | 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tıp fakültesi mezunu hekimler ile uzmanlık eğitimini tamamlayarak ilgili alanda uzman unvanı kazananların, diploma ya da uzmanlık tesciline esas belgelerini 30 Temmuz 2026 saat 18.00’e kadar Bakanlığın Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekiyor. Bu belgelerin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenip tescil işlemleri tamamlanan adaylar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek listeler doğrultusunda 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamına dahil edilecek.

Adayların, başvuru sürecinde belge teslim tarihlerini kaçırmamaları ve ilan edilecek listeleri düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.