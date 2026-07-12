Şans Topu sonuçları açıklandı 12 Temmuz Pazar: Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu çekiliş sonuçları, 12 Temmuz Pazar akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonrası kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden erişime açılıyor. Şansını deneyen binlerce kişi, kuponlarına ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, 12 Temmuz Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar nasıl sorgulanır? İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin son bilgiler...
Şans Topu çekilişi, her hafta belirlenen günlerde Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından Şans Topu'nda kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri resmi platform üzerinden ilan ediliyor. Şans Topu sonuç sorgulama işlemleri hem internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Peki, 12 Temmuz Pazar Şans Topu sonucu nasıl sorgulanır? İşte 12 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 - Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.
İşte Şans Topu çekiliş sonuçları
10 - 19 - 22 - 25 - 26 + 8
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.