Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın üçüncü gününde Sayısal Loto sonuçları sorgulaması başladı. 744,1 milyon TL büyük ikramiyelik Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda duyurulacak. Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinirse farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Peki, 7 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 7 Ekim Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
Milli Piyango Online ve Sisal Şans ortaklığıyla düzenlenen haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı noter huzurunda tamamlanıyor. Yapılacak çekilişin ardından 1 ile 90 arasından belirlenen 6 ana sayı açıklanacak. Vatandaşlar kuponlarını çekiliş sonrasında açıklanan numaralar üzerinden kontrol edebilecek. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 7 Ekim Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30’da yapılacak olan çekiliş sonrası belli olacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini girerek ikramiye kontrolü yapabiliyor.
Kupon üzerindeki çekiliş tarihi ve kolon bilgileriyle gerçekleştirilen sorgulama işlemi sayesinde ikramiye durumu kısa sürede öğrenilebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.