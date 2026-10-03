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        Haberler Bilgi Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 3 Ekim 2026 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 3 Ekim 2026 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Haftanın son kez oynanan Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. En son 6 bilen çıkmayınca tam 726 milyon 197 TL ikramiye devretti. Devreden ikramiye sonrası 3 Ekim Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar listesi araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Peki, 3 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 3 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şansını denemek isteyenler bugünkü çekilişe katıldı. Sayısal Loto sonuçları canlı ve noter huzurunda belli oluyor. Peki 3 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

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        SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sayısal Loto sonuçları saat 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.

        SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

        Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

        Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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        Çılgın Sayısal Loto oyununda;

        Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

        Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur

        Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

        Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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