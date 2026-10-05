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        Haberler Bilgi Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 5 Ekim 2026 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 5 Ekim 2026 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Haftanın ilk gününde Sayısal Loto sonuçları sorgulaması başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda gerçekleştikten sonra kazandıran numaralar duyuruluyor. En son yapılan çekilişte 736.366.705 tutarlık ikramiye devretmişti. Sayısal Loto'da her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekiliyor. Peki, 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 5 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:23 Güncelleme:
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        1

        5 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Her çekilişte olduğu gibi bugünde büyük ikramiye heyecanı yaşayan vatandaşlar, biletlerinde yer alan numaraların kazandırıp kazandırmadığını öğrenmek için sonuçları araştırıyor. Peki 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar neler?

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        5 EKİM 2026 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        13,19,29,40,42,79

        Joker 90

        Süperstar 75

        EN SON YAPILAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR NELERDİ?

        Çılgın Sayısal Loto 3 Ekim 2026 Cumartesi sonuçları: 1, 7, 18, 25, 40, 64 + 20 (Joker numara) + 66 (SüperStar)

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

        Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

        Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Çılgın Sayısal Loto oyununda;

        Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

        Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

        Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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