Temmuz zammı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanacak yeni maaş tablosuna odaklandı. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verisini duyurmasıyla birlikte emeklilerin 6 aylık zam oranı kesinleşmiş olacak. Bu süreçte en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenleme de yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, “SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz 2026’da ne kadar olacak?” sorusuna yanıt ararken, zam oranlarına ilişkin hesaplamalar ve yeni maaş senaryoları gündemdeki yerini koruyor. İşte En düşük SGK ve Bağkur emekli maaşı zammı senaryoları ve tüm ayrıntılar haberimizde...