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        Haberler Bilgi Ekonomi SGK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI 2026: 6 aylık enflasyon farkı ile SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2026 Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?

        SGK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI 2026: SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz 2026 Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?

        Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için gözler enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle belli olacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin yeni aylığı da netlik kazanacak. Bu süreçte vatandaşlar, "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" ve "Zamlı emekli maaşları kaç TL'ye yükselecek?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte SGK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranları, olası maaş hesaplamaları ve sürece ilişkin son detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        1

        Temmuz zammı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanacak yeni maaş tablosuna odaklandı. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verisini duyurmasıyla birlikte emeklilerin 6 aylık zam oranı kesinleşmiş olacak. Bu süreçte en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenleme de yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, “SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz 2026’da ne kadar olacak?” sorusuna yanıt ararken, zam oranlarına ilişkin hesaplamalar ve yeni maaş senaryoları gündemdeki yerini koruyor. İşte En düşük SGK ve Bağkur emekli maaşı zammı senaryoları ve tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        MAYIS 2026 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre enflasyon Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine çıktı.

        3

        HAZİRAN AYI 2026 ENFLASYONU BEKLENTİLERİ

        Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.

        4

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

        TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde TÜFE’deki toplam artış yüzde 16,60 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammında 5 aylık enflasyona göre oluşan artış oranı şimdiden yüzde 16,60 olarak kesinleşti. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı da netleşecek.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli maaşı için halen uygulanan 20.000 TL’lik taban aylık, Temmuz düzenlemesinin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

        Kesinleşen 5 aylık yüzde 16,61’lik enflasyon farkı dikkate alındığında, taban aylığın 23.320 TL seviyesine çıkması gündeme geliyor.

        Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık artış oranının yüzde 18,58’e ulaşması halinde ise en düşük emekli maaşının 23.716 TL ile 24.000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

        6

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SENARYOLARI

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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