ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI! Bugün ŞOK marketlere hangi ürünler geliyor? Klima, Mikrodalga Fırın, Bulaşık Makinesi ve daha fazlası...

ŞOK Market’in 15-21 Temmuz 2026 dönemine ait aktüel ürünleri bugün satışa çıktı. Yeni kampanya listesinde temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra ev düzeni, bahçe bakımı, tamirat ve teknoloji alanlarına yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Vantilatör, masaj tabancası, taşınabilir kamp ocağı, iç cephe ve tavan boyası, çim biçme makinesi, valiz çeşitleri ile kapsül kahve makinesi haftanın dikkat çeken fırsatları arasında yer alıyor. Peki, ŞOK’un yeni aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler bulunuyor? İşte 15-21 Temmuz haftasının öne çıkan kampanyaları...