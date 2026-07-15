ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI! Bugün ŞOK marketlere hangi ürünler geliyor? Klima, Mikrodalga Fırın, Bulaşık Makinesi ve daha fazlası...
ŞOK Market'in 15-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında raflarda yer alacak indirimli ürünleri belli oldu. Bugün itibarıyla başlayacak kampanya kapsamında gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra ev yaşamına yönelik ihtiyaçlar, bahçe düzenleme ürünleri, dekoratif seçenekler, boya ve tamirat malzemeleri satışa sunulacak. Elektronik ürünlerin de öne çıktığı yeni katalog, bütçesine uygun alışveriş yapmak isteyenlerin yakın takibinde. Peki, ŞOK 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın fırsatları ve indirimli ürünlerin ayrıntıları...
ŞOK Market’in 15-21 Temmuz 2026 dönemine ait aktüel ürünleri bugün satışa çıktı. Yeni kampanya listesinde temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra ev düzeni, bahçe bakımı, tamirat ve teknoloji alanlarına yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Vantilatör, masaj tabancası, taşınabilir kamp ocağı, iç cephe ve tavan boyası, çim biçme makinesi, valiz çeşitleri ile kapsül kahve makinesi haftanın dikkat çeken fırsatları arasında yer alıyor. Peki, ŞOK’un yeni aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler bulunuyor? İşte 15-21 Temmuz haftasının öne çıkan kampanyaları...
ŞOK 15-21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Özpan Tavuk Şiş 250 g 179 TL
Polonez Hindi Salam 2x90 g 69,90 TL
Superfresh Pizza King 4’lü 780 g 259 TL
Do Kuru Kurutulmuş Meyve Elma/ Yaban Mersini/ Mango/Çilek 109 TL
Mutfaktan Lavita Spoonful 150 g 49,90 TL
Stroopwafels 252 g 69,95 TL
Dermokil Şampuan Çeşitleri 950 ml 139 TL
Balmy Sabunlu Banyo Lifi Çeşitleri 75 TL
Morfose Fön Suyu Çeşitleri 199 TL
Sleepy Bionatural Premium Hijyenik Ped 49 TL
Thalia Duş Jeli Çeşitleri 129 TL
Pril Klasik Elde Bulaşık Deterjanı 4 kg 199 TL
Porçöz Lavabo Açıcı Jel 1 L 119 TL
Duru Granül Klasik 1000 g 275 TL
Arzum Clean Compacto Süpürge Mavi 3.499 TL
Philips XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge 10.999 TL
Nespresso Inissia Kapsül Kahve Makinesi 6.299 TL
Magnetic Selfie Wireless Powerbank MG001 799 TL
Trax Retro Dizayn Bluetooth Hoparlör BS-066 599 TL
Trax Bluetooth Kablosuz Kulaküstü Kulaklık C-104 499 TL
Trax Bluetooth Hoparlör OS-2231 599 TL
Tosla Kart 50 TL
Nilson Flash Beyaz 3'lü Priz 1 m 200 TL
Nilson Flash Beyaz Golyat 3'lü 129 TL
Panasonic Led Ampul Beyaz Işık 49,95 TL
Ledolet Kamp Lambası 129 TL
12'Li Ledli Mum Seti SHR-01 899 TL
Evrensel Seyahat Adaptörü 599 TL
Torima Nostaljik El Atarisi Tetris Gc-03 100 TL
Dokunmatik Şarjlı Masa Lambası LW-12 599 TL
Kadın Dantel Askılı Şortlu Takım Çiçek Desenli 399 TL
Kadın İp Askılı Şortlu Takım Kurdele Desenli 399 TL
Kadın Şortlu Takım Ekose Desen 399 TL
Kadın Kaşkorse Bato Slip 2'li 135 TL
Kadın Kaşkorse Slip 2'li 125 TL
Göğüs Ucu Gizleyici 75 TL
Kadın Terlik 129 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 199 TL
Klimalı Yastık 50x70 cm 299 TL
Luxin ABS Orta Boy Valiz Mavi 1.199 TL
Luxin ABS Kabin Boy Valiz Mavi 999 TL
Luxin ABS Büyük Boy Valiz Mavi 1.299 TL
Çocuklar İçin Yaz Akademisi Kitap Çeşitleri 149 TL
Elit Rattan Desen Koltuk 999 TL
Elit Rattan Desen Sehpa 45x45x40 cm 249 TL
Rattan Desen Tabure 199 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Sahra Saksı No:1 0,70 L 9,95 TL
Sahra Saksı No:2 1,1 L 14,95 TL
Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 13 cm 199 TL
Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 10 cm 169 TL
Rattan Saksı No:1 14,95 TL
Rattan Saksı No:2 29,95 TL
Rattan Saksı No:3 50 TL
Rattan Saksı No:4 69,95 TL
Plastik Kollu Sandalye 299 TL
Tabure 129 TL
Renkli Toprak Saksı (Büyük Boy) 75 TL
Renkli Toprak Saksı (Orta Boy) 75 TL
Renkli Toprak Saksı (Küçük Boy) 75 TL
Dekoratif Yusufçuk Saksı Süsü 10'lu 100 TL
Dekoratif Kuş 2'li 100 TL
Dekoratif Renkli Kuş 25 cm 149 TL
Dekoratif Kelebek Saksı Süsü 10'lu 129 TL
Dekoratif Renkli Kuş 55 cm 100 TL
Çok Amaçlı 8 Raflı Dolap 2.990 TL
Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 kg 599 TL
Polisan Quartz İç Cephe Boyası 10 kg 499 TL
Aygaz Gaz Kartuşu 220 g 100 TL
Aygaz Katlanabilir Portatif Kamp Ocağı 1.990 TL
Aprilla Şarjlı Çit/Çim Kesme Makinesi 699 TL
Aprilla Şarjlı Budama Makası 999 TL
Aprilla Şarjlı Taş Motoru 899 TL
Aprilla Şarjlı Çalı/Çim/Ot Biçme ve Tırpan Makinesi 1.250 TL
Monique Pro Hortum Makarası Seti 10 metre 799 TL
Buzzy Termos 20 L 699 TL
4+1 Merdiven 999 TL
Slazenger Masaj Tabancası 699 TL
Polisan Şerit Metre 3 m 100 TL
Pattex Japon Yapıştırıcı 49,95 TL
Ve-ge Paketleme Bandı 48x40 mm 59,95 TL
Tefal Pro Express Protect GV9230 Buhar Kazanlı Ütü 10.199 TL
Tefal Perfectmix 1200 W 2 Litre Yüksek Hızlı Smoothie Blender 6.299 TL
Rowenta Ultimate Experience Maestria Saç Kurutma Makinesi 5.299 TL
Philips Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 27.999 TL
Philips Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16.499 TL
Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı 5.799 TL
FujiPlus 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima 23.999 TL
Altus ALMD 20 Mikrodalga Fırın 3.399 TL
Profilo CGA242XVTR 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi 26.999 TL
Altus AL 445 NSX 5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.999 TL
SEG STW 902 Büro Tipi Buzdolabı 6.499 TL