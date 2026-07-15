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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI! Bugün ŞOK marketlere hangi ürünler geliyor? Klima, Mikrodalga Fırın, Bulaşık Makinesi ve daha fazlası...

        ŞOK 15 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI! Bugün ŞOK marketlere hangi ürünler geliyor? Klima, Mikrodalga Fırın, Bulaşık Makinesi ve daha fazlası...

        ŞOK Market'in 15-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında raflarda yer alacak indirimli ürünleri belli oldu. Bugün itibarıyla başlayacak kampanya kapsamında gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra ev yaşamına yönelik ihtiyaçlar, bahçe düzenleme ürünleri, dekoratif seçenekler, boya ve tamirat malzemeleri satışa sunulacak. Elektronik ürünlerin de öne çıktığı yeni katalog, bütçesine uygun alışveriş yapmak isteyenlerin yakın takibinde. Peki, ŞOK 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın fırsatları ve indirimli ürünlerin ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        1

        ŞOK Market’in 15-21 Temmuz 2026 dönemine ait aktüel ürünleri bugün satışa çıktı. Yeni kampanya listesinde temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra ev düzeni, bahçe bakımı, tamirat ve teknoloji alanlarına yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Vantilatör, masaj tabancası, taşınabilir kamp ocağı, iç cephe ve tavan boyası, çim biçme makinesi, valiz çeşitleri ile kapsül kahve makinesi haftanın dikkat çeken fırsatları arasında yer alıyor. Peki, ŞOK’un yeni aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler bulunuyor? İşte 15-21 Temmuz haftasının öne çıkan kampanyaları...

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        ŞOK 15-21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

        Özpan Tavuk Şiş 250 g 179 TL

        Polonez Hindi Salam 2x90 g 69,90 TL

        Superfresh Pizza King 4’lü 780 g 259 TL

        Do Kuru Kurutulmuş Meyve Elma/ Yaban Mersini/ Mango/Çilek 109 TL

        Mutfaktan Lavita Spoonful 150 g 49,90 TL

        Stroopwafels 252 g 69,95 TL

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        Dermokil Şampuan Çeşitleri 950 ml 139 TL

        Balmy Sabunlu Banyo Lifi Çeşitleri 75 TL

        Morfose Fön Suyu Çeşitleri 199 TL

        Sleepy Bionatural Premium Hijyenik Ped 49 TL

        Thalia Duş Jeli Çeşitleri 129 TL

        Pril Klasik Elde Bulaşık Deterjanı 4 kg 199 TL

        Porçöz Lavabo Açıcı Jel 1 L 119 TL

        Duru Granül Klasik 1000 g 275 TL

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        Arzum Clean Compacto Süpürge Mavi 3.499 TL

        Philips XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge 10.999 TL

        Nespresso Inissia Kapsül Kahve Makinesi 6.299 TL

        Magnetic Selfie Wireless Powerbank MG001 799 TL

        Trax Retro Dizayn Bluetooth Hoparlör BS-066 599 TL

        Trax Bluetooth Kablosuz Kulaküstü Kulaklık C-104 499 TL

        Trax Bluetooth Hoparlör OS-2231 599 TL

        Tosla Kart 50 TL

        Nilson Flash Beyaz 3'lü Priz 1 m 200 TL

        Nilson Flash Beyaz Golyat 3'lü 129 TL

        Panasonic Led Ampul Beyaz Işık 49,95 TL

        Ledolet Kamp Lambası 129 TL

        12'Li Ledli Mum Seti SHR-01 899 TL

        Evrensel Seyahat Adaptörü 599 TL

        Torima Nostaljik El Atarisi Tetris Gc-03 100 TL

        Dokunmatik Şarjlı Masa Lambası LW-12 599 TL

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        Kadın Dantel Askılı Şortlu Takım Çiçek Desenli 399 TL

        Kadın İp Askılı Şortlu Takım Kurdele Desenli 399 TL

        Kadın Şortlu Takım Ekose Desen 399 TL

        Kadın Kaşkorse Bato Slip 2'li 135 TL

        Kadın Kaşkorse Slip 2'li 125 TL

        Göğüs Ucu Gizleyici 75 TL

        Kadın Terlik 129 TL

        Koltuk Örtüsü 170x210 cm 199 TL

        Klimalı Yastık 50x70 cm 299 TL

        Luxin ABS Orta Boy Valiz Mavi 1.199 TL

        Luxin ABS Kabin Boy Valiz Mavi 999 TL

        Luxin ABS Büyük Boy Valiz Mavi 1.299 TL

        Çocuklar İçin Yaz Akademisi Kitap Çeşitleri 149 TL

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        Elit Rattan Desen Koltuk 999 TL

        Elit Rattan Desen Sehpa 45x45x40 cm 249 TL

        Rattan Desen Tabure 199 TL

        3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

        Sahra Saksı No:1 0,70 L 9,95 TL

        Sahra Saksı No:2 1,1 L 14,95 TL

        Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 13 cm 199 TL

        Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 10 cm 169 TL

        Rattan Saksı No:1 14,95 TL

        Rattan Saksı No:2 29,95 TL

        Rattan Saksı No:3 50 TL

        Rattan Saksı No:4 69,95 TL

        Plastik Kollu Sandalye 299 TL

        Tabure 129 TL

        Renkli Toprak Saksı (Büyük Boy) 75 TL

        Renkli Toprak Saksı (Orta Boy) 75 TL

        Renkli Toprak Saksı (Küçük Boy) 75 TL

        Dekoratif Yusufçuk Saksı Süsü 10'lu 100 TL

        Dekoratif Kuş 2'li 100 TL

        Dekoratif Renkli Kuş 25 cm 149 TL

        Dekoratif Kelebek Saksı Süsü 10'lu 129 TL

        Dekoratif Renkli Kuş 55 cm 100 TL

        Çok Amaçlı 8 Raflı Dolap 2.990 TL

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        Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 kg 599 TL

        Polisan Quartz İç Cephe Boyası 10 kg 499 TL

        Aygaz Gaz Kartuşu 220 g 100 TL

        Aygaz Katlanabilir Portatif Kamp Ocağı 1.990 TL

        Aprilla Şarjlı Çit/Çim Kesme Makinesi 699 TL

        Aprilla Şarjlı Budama Makası 999 TL

        Aprilla Şarjlı Taş Motoru 899 TL

        Aprilla Şarjlı Çalı/Çim/Ot Biçme ve Tırpan Makinesi 1.250 TL

        Monique Pro Hortum Makarası Seti 10 metre 799 TL

        Buzzy Termos 20 L 699 TL

        4+1 Merdiven 999 TL

        Slazenger Masaj Tabancası 699 TL

        Polisan Şerit Metre 3 m 100 TL

        Pattex Japon Yapıştırıcı 49,95 TL

        Ve-ge Paketleme Bandı 48x40 mm 59,95 TL

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        Tefal Pro Express Protect GV9230 Buhar Kazanlı Ütü 10.199 TL

        Tefal Perfectmix 1200 W 2 Litre Yüksek Hızlı Smoothie Blender 6.299 TL

        Rowenta Ultimate Experience Maestria Saç Kurutma Makinesi 5.299 TL

        Philips Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 27.999 TL

        Philips Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16.499 TL

        Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı 5.799 TL

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        FujiPlus 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima 23.999 TL

        Altus ALMD 20 Mikrodalga Fırın 3.399 TL

        Profilo CGA242XVTR 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi 26.999 TL

        Altus AL 445 NSX 5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        SEG STW 902 Büro Tipi Buzdolabı 6.499 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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