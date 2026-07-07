ŞOK 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA | ŞOK Çarşamba fırsatlarında hangi ürünler var? ŞOK markete Elektrikli Sinek Öldürücü, Vantilatör, Aksiyon Kamerası geliyor!
ŞOK'un 8-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda teknolojiden küçük ev aletlerine, tamir malzemelerinden plaj ürünlerine, temel gıda ve hijyen ürünlerinden yazlık ihtiyaçlara kadar çok sayıda seçenek yer aldı. Vantilatör, buharlı temizleyici, araç içi yol kayıt kamerası, cam ankastre set, dikey elektrikli süpürge, plaj çantası ve terlik gibi ürünler kampanyanın öne çıkanları arasında bulunuyor. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesine ilişkin detaylar...
ŞOK 8 Temmuz 2026 Çarşamba fırsatlarının aktüel ürünleri belli oldu. ŞOK’un 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev, mutfak, temizlik ve otomobil ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün öne çıkıyor. Katalogda cam ankastre set, buharlı temizleyici, dikey elektrikli süpürge, vantilatör, cam kettle ve el blender seti gibi ev kullanımına yönelik ürünler dikkat çekiyor. Araç sahipleri için ise oto şemsiye güneşlik, oto şarjlı yıkama tabancası, kompresör, araç içi yol kayıt kamerası ve ambiyans LED aydınlatma gibi seçenekler raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 8-14 Temmuz 2026 aktüel broşürü ve ürün fiyatları haberimizde...
ŞOK 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Double Set Bebek Bezi - 265 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı - 385 TL
3 Katlı Kağıt Havlu - 229 TL
8 KG Beyazlar ve Renkliler Toz Deterjan - 399 TL
5'li Finger Bisküvi - 109 TL
4'li Çikolatalı Gofret - 49, 95 TL
3'li Sütlü Kremalı Bisküvi - 39,95 TL
Cam Ankastre Set - 7.999 TL
Buharlı Temizleyici - 4.999 TL
Dikey Elektrikli Süpürge - 1.899 TL
Vantilatör - 1.599 TL
Cam Kettle - 999 TL
El Blender Seti - 1.999 TL
Oto Şemsiye Güneşlik - 399 TL
Oto Şarjlı Yıkama Tabancası - 1.190 TL
Kompresör - 799 TL
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası - 999 TL
Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma - 299 tl
Termo Askılı Piknik Çantası - 119 TL
23L Termo Piknik Çantası - 179 TL
Erkek Deniz Şortu - 349 TL
Kumaş Plaj Çantası Nakışlı - 229 TL
Jüt Plaj Çantası - 229 TL
Pırıltılı Bebekler - 249 TL
Led Işıklı Scooter - 849 TL
Raket Seti - 399 TL
Altıgen Bloklar - 299 TL
500G Siyah Zeytin - 145 TL
400G Mantı - 109 TL
Patlıcan Salatası - 79, 90 TL
4K Android Led TV - 23.999 TL
Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV - 53.999 TL