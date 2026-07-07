ŞOK 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA | ŞOK Çarşamba fırsatlarında hangi ürünler var? ŞOK markete Elektrikli Sinek Öldürücü, Vantilatör, Aksiyon Kamerası geliyor!

ŞOK 8 Temmuz 2026 Çarşamba fırsatlarının aktüel ürünleri belli oldu. ŞOK’un 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev, mutfak, temizlik ve otomobil ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün öne çıkıyor. Katalogda cam ankastre set, buharlı temizleyici, dikey elektrikli süpürge, vantilatör, cam kettle ve el blender seti gibi ev kullanımına yönelik ürünler dikkat çekiyor. Araç sahipleri için ise oto şemsiye güneşlik, oto şarjlı yıkama tabancası, kompresör, araç içi yol kayıt kamerası ve ambiyans LED aydınlatma gibi seçenekler raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 8-14 Temmuz 2026 aktüel broşürü ve ürün fiyatları haberimizde...