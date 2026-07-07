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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA | ŞOK Çarşamba fırsatlarında hangi ürünler var? ŞOK markete Elektrikli Sinek Öldürücü, Vantilatör, Aksiyon Kamerası geliyor!

        ŞOK 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA | ŞOK Çarşamba fırsatlarında hangi ürünler var? ŞOK markete Elektrikli Sinek Öldürücü, Vantilatör, Aksiyon Kamerası geliyor!

        ŞOK'un 8-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda teknolojiden küçük ev aletlerine, tamir malzemelerinden plaj ürünlerine, temel gıda ve hijyen ürünlerinden yazlık ihtiyaçlara kadar çok sayıda seçenek yer aldı. Vantilatör, buharlı temizleyici, araç içi yol kayıt kamerası, cam ankastre set, dikey elektrikli süpürge, plaj çantası ve terlik gibi ürünler kampanyanın öne çıkanları arasında bulunuyor. İşte ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ŞOK 8 Temmuz 2026 Çarşamba fırsatlarının aktüel ürünleri belli oldu. ŞOK’un 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev, mutfak, temizlik ve otomobil ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün öne çıkıyor. Katalogda cam ankastre set, buharlı temizleyici, dikey elektrikli süpürge, vantilatör, cam kettle ve el blender seti gibi ev kullanımına yönelik ürünler dikkat çekiyor. Araç sahipleri için ise oto şemsiye güneşlik, oto şarjlı yıkama tabancası, kompresör, araç içi yol kayıt kamerası ve ambiyans LED aydınlatma gibi seçenekler raflarda yerini alacak. İşte ŞOK 8-14 Temmuz 2026 aktüel broşürü ve ürün fiyatları haberimizde...

        2

        ŞOK 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Double Set Bebek Bezi - 265 TL

        3 Katlı Tuvalet Kağıdı - 385 TL

        3 Katlı Kağıt Havlu - 229 TL

        8 KG Beyazlar ve Renkliler Toz Deterjan - 399 TL

        3

        5'li Finger Bisküvi - 109 TL

        4'li Çikolatalı Gofret - 49, 95 TL

        3'li Sütlü Kremalı Bisküvi - 39,95 TL

        4

        Cam Ankastre Set - 7.999 TL

        Buharlı Temizleyici - 4.999 TL

        Dikey Elektrikli Süpürge - 1.899 TL

        Vantilatör - 1.599 TL

        Cam Kettle - 999 TL

        El Blender Seti - 1.999 TL

        5

        Oto Şemsiye Güneşlik - 399 TL

        Oto Şarjlı Yıkama Tabancası - 1.190 TL

        Kompresör - 799 TL

        Araç İçi Yol Kayıt Kamerası - 999 TL

        Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma - 299 tl

        6

        Termo Askılı Piknik Çantası - 119 TL

        23L Termo Piknik Çantası - 179 TL

        Erkek Deniz Şortu - 349 TL

        Kumaş Plaj Çantası Nakışlı - 229 TL

        Jüt Plaj Çantası - 229 TL

        7

        Pırıltılı Bebekler - 249 TL

        Led Işıklı Scooter - 849 TL

        Raket Seti - 399 TL

        Altıgen Bloklar - 299 TL

        8

        500G Siyah Zeytin - 145 TL

        400G Mantı - 109 TL

        Patlıcan Salatası - 79, 90 TL

        9

        4K Android Led TV - 23.999 TL

        Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV - 53.999 TL

        10

        Şarj Adaptörü - 1.999 TL

        Beyaz Şarj Cihazı - 999 TL

        Akıllı Saat - 10.999 TL

        11
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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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