Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Slovakya kampında devam eden Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK’nın 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar’ı kadroya katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli ekiple yurt dışı kampında bulunan Doğan Alemdar, akşam saatlerinde İstanbul’da olacak.

🧤 Doğan Alemdar, bugün 18.40'ta İstanbul'da olacak! ✈️



🎙️ Son gelişmeleri HT Spor muhabiri @ogzhngenc aktardı.



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Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Doğan Alemdar’ı taşıyan uçak, bu akşam saat 18.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Doğan Alemdar kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 29 Ekim 2002 (23)

Doğum yeri: Kayseri / Türkiye

Boy: 1,92 m

Uyruk: Türkiye

Mevki: Kaleci

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon €

Oynadığı takımlar: Kayserispor > Rennes > Troyes > Başakşehir