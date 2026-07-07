Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor

        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor

        Beşiktaş, kulübü Başakşehir FK ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılan 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar'ı kadrosuna katıyor

        Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Slovakya kampında devam eden Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

        Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK’nın 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar’ı kadroya katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli ekiple yurt dışı kampında bulunan Doğan Alemdar, akşam saatlerinde İstanbul’da olacak.

        Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Doğan Alemdar’ı taşıyan uçak, bu akşam saat 18.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

        Doğan Alemdar kimdir?

        Doğum tarihi/Yaş: 29 Ekim 2002 (23)

        Doğum yeri: Kayseri / Türkiye

        Boy: 1,92 m

        Uyruk: Türkiye

        Mevki: Kaleci

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon €

        Oynadığı takımlar: Kayserispor > Rennes > Troyes > Başakşehir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamaney' e Tahran'da veda töreni

        ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni yapıldı. Törene binlerce kişi katıldı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı