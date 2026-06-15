Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Haziran Pazartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları açıklandı. 15 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Büyük ikramiyenin devrettiği haftalarda çekilişlere olan ilgi artmaya devam ediyor. Peki "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Sayısal Loto kazandıran numaralar neler?" İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto'da heyecan haftanın ilk çekilişi ile başladı. Binlerce kişi büyük ikramiye hayaliyle kuponlarını kontrol etmeye başladı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime sunuldu. İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı.
İşte Sayısal Loto sonuçları
15 - 33 - 36 - 53 - 79 - 87
JOKER 78 + SÜPERSTAR 25
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.
Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.