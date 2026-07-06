Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 6 Temmuz Pazartesi! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
6 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kazanan numaralar da merak edilen konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango'nun resmi platformları üzerinden erişime sunuldu. Peki, 6 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte 6 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar yayımlandı. Milli Piyango tarafından açıklanan çekiliş sonuçları, resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Çekilişe katılanlar Sayısal Loto'da kazandıran numaraları öğrenmek ve biletlerini kontrol etmek için araştırmalarını sürdürüyor. Sonuç ekranında çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye bilgileri de yer alıyor. Peki, 6 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır, kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte merak edilen tüm detaylar...
6 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
6 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Çekilişte belirlenen kazandıran numaralar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayımlandı. Bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını resmi platform üzerinden sorgulayabiliyor.
3 - 10 - 19 - 56 - 59 - 90
JOKER 51 + SÜPERSTAR 76
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden bilet bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Sonuç ekranında çekiliş numaraları ve ikramiye dağılımı da görüntüleniyor.
Sorgulama ekranında ayrıca ikramiye kategorileri ve dağıtılan ödüllere ilişkin bilgiler de yer alıyor.
6 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI
6 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazandıran numaralar şu şekilde:
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.