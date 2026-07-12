Türkiye'nin aktif fay hatlarında meydana gelen son sarsıntılar, 12 Temmuz 2026 Pazar günü de gündemdeki yerini koruyor. Deprem hareketliliğini anbean takip eden kişiler, "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde hissedildi?" ve "Az önce deprem mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi, gün içerisinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin en son verileri kamuoyuyla buluşturuyor. İşte ayrıntılar...