Son dakika deprem listesi: 12 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?
AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem verileri, 12 Temmuz 2026 Pazar günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları yeniden gündeme geldi. Türkiye genelinde yaşanan son depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri AFAD ile Kandilli'nin güncel deprem listelerinde paylaşılmaya devam ediyor. İşte son depremler...
Türkiye'nin aktif fay hatlarında meydana gelen son sarsıntılar, 12 Temmuz 2026 Pazar günü de gündemdeki yerini koruyor. Deprem hareketliliğini anbean takip eden kişiler, "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde hissedildi?" ve "Az önce deprem mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi, gün içerisinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin en son verileri kamuoyuyla buluşturuyor. İşte ayrıntılar...
MERSİN'DE DEPREM
AFAD verisi ile Mersin Çamyaylı'da saat 08.10'da 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
12 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
12 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ