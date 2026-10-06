SON DAKİKA: Göksel Arsoy'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Göksel Arsoy'un cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Türk Sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Arsoy, Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de 'Kelepçe' ve 1959'da 'Samanyolu' gibi filmlerde rol aldı.

1950'li yıllardan itibaren Türk Sineması'nda çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızlarındandı.