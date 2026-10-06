SON DAKİKA: Göksel Arsoy'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Göksel Arsoy'un cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu
Usta oyuncu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy'un vefatı, sinema dünyasını yasa boğdu. Türk sinemasında 1950'li yılların sonundan itibaren beyazperdenin en tanınan yüzlerinden biri haline gelen sanatçı, 7 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Göksel Arsoy'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Göksel Arsoy'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte, Göksel Arsoy'un cenaze programı...
Türk sinemasında 1950’li yıllardan itibaren çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ile birlikte oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam’ın önemli yıldızları arasına girdi. Usta sanatçı, yarım asrı aşan oyunculuk hayatına yapımcılık, müzik ve spor alanlarında da iz bırakan bir kariyer sığdırdı. Yeşilçam'ın "Altın Çocuğu" olarak hafızalara kazınan Göksel Arsoy 90 yaşında yaşamını yitirdi. Göksel Arsoy'un cenaze töreni programı belli oldu. Peki, Göksel Arsoy'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Göksel Arsoy'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte detaylar.
GÖKSEL ARSOY'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Türk sinemasında 1950'li yılların sonundan itibaren beyazperdenin en tanınan yüzlerinden biri haline gelen sanatçı Göksel Arsoy, 90 yaşında vefat etti. Yeşilçam’ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusunun vefatı, sinema dünyasında üzüntü yarattı.
Göksel Arsoy'un cenaze töreni, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü düzenlenecek.
GÖKSEL ARSOY'UN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?
Sanatçının kızı Aşkım Arsoy'un sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Göksel Arsoy için 7 Ekim'de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.
Ardından Göksel Arsoy’un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
Türk Sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Arsoy, Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de 'Kelepçe' ve 1959'da 'Samanyolu' gibi filmlerde rol aldı.
1950'li yıllardan itibaren Türk Sineması'nda çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızlarındandı.
Sadece yakışıklılığıyla değil, sinema dünyasının beyefendi ve zarif insanlarından biri olarak gösterilen Göksel Arsoy’un babası Hava Kuvvetleri pilotuydu. 1957 yılında havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım ile 12 Nisan 1961 tarihinde evlendi. 21 Nisan 1963 de Aşkım adında bir kızı ve 17 Nisan 1965 de oğlu Gökhan Arsoy dünyaya geldi.
Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk Sineması'na katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti.
1970’lere doğru Göksel Arsoy sinemadan uzaklaşıp şarkıcılığa yönelse de oyunculuğa nadir şekilde devam etti. Usta oyuncunun son filmi ise Ayhan Sonyürek'in yönettiği, başrollerini Halil Ergün ile paylaştığı ve eski sinemacıların hikayesini anlatan 2006 yapımı 'Unutulmayanlar' filmi oldu.
1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Arsoy, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), İstanbul Tenis Kulübü (İTK) ve 2002 ile 2008 yılları arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu başkanlığını yürüttü.