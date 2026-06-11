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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 11 Haziran 2026 TCMB faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 11 Haziran 2026 TCMB faiz kararı ne oldu?

        SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasaların merakla beklediği haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını duyurdu. Yatırımcılar, mevduat sahipleri ve kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar, "Merkez Bankası faiz düştü mü, artırıldı mı yoksa sabit mi bırakıldı?" sorusuna yanıt ararken, TCMB'nin açıkladığı karar finans piyasalarında yakından takip ediliyor. İşte 11 Haziran 2026 TCMB faiz kararı ve karar metninden öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        1

        Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Döviz, altın, borsa ve kredi piyasalarını doğrudan etkilemesi beklenen karar sonrası gözler şimdi TCMB'nin enflasyon ve para politikası mesajlarına çevrildi. Peki, 11 Haziran 2026 TCMB faiz kararı ne oldu, faiz indirimi geldi mi, yoksa faiz oranı sabit mi tutuldu? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

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        FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.

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        SON TOPLANTIDA FAİZ KARARI SABİT BIRAKILMIŞTI!

        Nisan ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

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