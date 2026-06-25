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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI! 2026 MSÜ Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları

        SON DAKİKA | MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI! 2026 MSÜ Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları

        MSÜ 2026 taban puanlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulu için oluşan son veriler adayların tercih sürecini doğrudan etkilerken, gözler en düşük ve en yüksek puan aralıklarına çevrildi. Detaylar adayların sıralamasını yeniden şekillendirecek nitelikte. İşte, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 taban puanları netleşmeye başladı. Harp Okulları ve Astsubay MYO için belirlenen kritik puan seviyeleri, binlerce adayın yerleşme şansını belirliyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için oluşan son tablo ise tercih dönemine damga vuruyor. İşte detaylar...

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        2026 MSÜ TABAN PUANLARI

        Hava Harp Okulu (Sayısal)

        Erkek: 343,58976

        Kadın: 332,23765

        Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları (Sayısal)

        Erkek: 291,29010

        Kadın: 334,05291

        Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık)

        Erkek: 285,65800

        Kadın: 343,53073

        Kara Harp Okulu (Sözel)

        Erkek: 315,61319

        3

        MSÜ 2026 BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI

        Erkek: 118,71933

        Kadın: 148,70386

        Bando MYO (İlk tercihi Bando olan)

        Erkek: 120,30154

        Bando MYO (Tercihleri arasında Bando olan)

        Erkek: 248,18728

        4

        MSÜ 2026 ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI

        Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO (Genel)

        Erkek: 253,91753

        Kadın: 319,12900

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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