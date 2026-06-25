SON DAKİKA | MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI! 2026 MSÜ Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 taban puanları netleşmeye başladı. Harp Okulları ve Astsubay MYO için belirlenen kritik puan seviyeleri, binlerce adayın yerleşme şansını belirliyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için oluşan son tablo ise tercih dönemine damga vuruyor. İşte detaylar...