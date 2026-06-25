SON DAKİKA | MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI! 2026 MSÜ Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları
MSÜ 2026 taban puanlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulu için oluşan son veriler adayların tercih sürecini doğrudan etkilerken, gözler en düşük ve en yüksek puan aralıklarına çevrildi. Detaylar adayların sıralamasını yeniden şekillendirecek nitelikte. İşte, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları...
Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:09 Güncelleme:
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 taban puanları netleşmeye başladı. Harp Okulları ve Astsubay MYO için belirlenen kritik puan seviyeleri, binlerce adayın yerleşme şansını belirliyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için oluşan son tablo ise tercih dönemine damga vuruyor. İşte detaylar...
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2026 MSÜ TABAN PUANLARI
Hava Harp Okulu (Sayısal)
Erkek: 343,58976
Kadın: 332,23765
Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları (Sayısal)
Erkek: 291,29010
Kadın: 334,05291
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık)
Erkek: 285,65800
Kadın: 343,53073
Kara Harp Okulu (Sözel)
Erkek: 315,61319
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MSÜ 2026 BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI
Erkek: 118,71933
Kadın: 148,70386
Bando MYO (İlk tercihi Bando olan)
Erkek: 120,30154
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando olan)
Erkek: 248,18728