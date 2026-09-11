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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 11 Eylül Cuma! MPİ ile On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı 11 Eylül Cuma! MPİ ile On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara çekiliş sonuçları 11 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin ardından kupon sahipleri kazanan numaraları araştırmaya başladı. Haftanın son On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği merak konusu oldu. On Numara oynayanlar özellikle büyük ikramiyenin devredip devretmediğini ve kaç kişinin kazandığını araştırıyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, 11 Eylül 2026 On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 11 Eylül Cuma On Numara sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        On Numara'da haftanın merakla beklenen çekilişi 11 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından gözler Milli Piyango Online'ın sonuç ekranına çevrildi. Kupon sahipleri açıklanan numaraları kendi kolonlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Peki, 11 Eylül 2026 On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 11 Eylül 2026 On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin merak edilenler...

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        ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        On Numara'nın 11 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.

        İşte On Numara sonuçları

        1 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 22 - 25

        29 - 31 - 34 - 37 - 57 - 62 - 64 - 68 - 69 - 79 - 80

        On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye (2.300.637 ₺) bir talihlinin oldu.

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        ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        11 Eylül On Numara çekiliş sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranını kullanabilir. Kupon bilgileri üzerinden yapılan sorgulamayla ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kontrol edilebilir.

        Sonuçların ardından çekilişte kaç kişinin ikramiye kazandığı ve ikramiye tutarlarının ne olduğu da sonuç ekranından takip edilebiliyor

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        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #On Numara
        #On Numara sonuçları
        #MPİ
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