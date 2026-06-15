On Numara sonuçları açıklandı 15 Haziran 2026 Pazartesi! On Numara sonuç sorgulama ekranı
Sisal Şans tarafından düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. Haftanın merakla beklenen çekilişinde şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları araştırmaya başladı. 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuç ekranı erişime açıldı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler ve çekiliş detayları merak konusu oldu. Peki "On Numara sonuçları açıklandı mı?" ve "On Numara'da kazandıran numaralar neler?" İşte 15 Haziran Pazartesi On Numara sonuçları...
On Numara çekilişinde heyecan haftanın ilk çekilişi ile başladı. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çekiliş, binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kuponlar kontrol edilmeye başlandı. İşte 15 Haziran Pazartesi On Numara sonuçlarına ilişkin detaylar…
15 HAZİRAN PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları:
3 - 9 - 10 - 14 - 17 - 20 - 24 - 27 - 33 - 35 - 41
44 - 45 - 50 - 63 - 65 - 66 - 70 - 75 - 77 - 78 - 80
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.