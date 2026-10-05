On Numara sonuçları açıklandı 5 Ekim 2026 Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara sonuçları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ilk On Numara çekilişinde kupon dolduranlar kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Şans oyunu tutkunları "On Numara sonuçları açıklandı mı?", "On Numara kazandıran numaralar hangileri?" ve "On Numara sonucu nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. Kupon sahipleri sonuçları Milli Piyango Online On Numara sonuç sorgulama ekranından kontrol edebilecek. İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi On Numara sonuçları...
On Numara sonuçları için beklenen çekiliş tamamlandı ve gözler açıklanan kazandıran numaralara çevrildi. On Numara’da 80 sayı içerisinden belirlenen 22 numara çekiliş sonucunu oluşturuyor. Çekiliş sonrasında büyük ikramiyenin devredip devretmediği de sonuçlarla birlikte netleşiyor. Peki 5 Ekim Pazartesi On Numara çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar neler? İşte 5 Ekim 2026 On Numara Milli Piyango Online sorgulama ekranı...
5 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
On Numara’nın 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli oldu.
5 Ekim 2026 On Numara kazandıran numaralar:
2 - 10 - 14 - 21 - 24 - 33 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41
42 - 43 - 53 - 55 - 57 - 61 - 64 - 70 - 74 - 76 - 79
On Numara'da büyük ikramiye (1.040.083,4 ₺) devretti
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.
Vatandaşlar kuponlarında yer alan numaraları açıklanan çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.
Sonuç sorgulama ekranında;
Çekilişte çıkan numaralar,
İkramiye kategorileri,
Devir bilgisi,
Kazanan kişi sayısı,
İkramiye tutarları
gibi bilgiler de yer alıyor.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?
On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.