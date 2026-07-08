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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı 8 Temmuz Çarşamba! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı 8 Temmuz Çarşamba! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu'nda 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından canlı yayınlanan çekilişte şanslı numaralar açıklanırken, binlerce kişi kuponlarına isabet eden rakamları kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiye hayali kuranlar, çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımını araştırıyor. Peki, 8 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        Şans Topu'nun haftanın ilk çekilişi, 8 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Şansını deneyen binlerce kişi, kuponlarına ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulamaya başladı. Çekiliş sonuçları ile birlikte ikramiye dağılımı da resmi platform üzerinden duyurulacak. Peki, 8 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte ayrıntılar.

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        8 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        8 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı.

        Kazandıran numaralar:

        8 - 14 - 15 - 19 - 22 + 5

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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