Süper Loto sonuçları açıklandı 12 Temmuz 2026 Pazar: Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto çekiliş sonuçları, 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında yapılan çekiliş sonrasında kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden erişime açılıyor. Peki, 12 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
Süper Loto çekilişi, haftanın belirlenen günlerinde Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonrasında kazandıran numaralar ve ikramiye kategorileri Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında ilan ediliyor. Sonuç sorgulama işlemleri internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, 12 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 12 Temmuz 2026 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye, bilen kişi sayısı ve tüm ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.
12 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
12 Temmuz 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar çekilişin tamamlanmasının ardından açıklandı.
Kazandıran numaralar:
14 - 15 - 20 - 30 - 36 - 44
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.