Süper Loto çekilişi, haftanın belirlenen günlerinde Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonrasında kazandıran numaralar ve ikramiye kategorileri Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında ilan ediliyor. Sonuç sorgulama işlemleri internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, 12 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 12 Temmuz 2026 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...