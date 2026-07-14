Süper Loto sonuçları açıklandı 14 Temmuz 2026 Salı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı. 14 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından talihliler sonuçları ve büyük ikramiyenin isabet ettiği numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin sonuçları kısa sürede erişime açıldı. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, resmi sonuç sorgulama ekranına yöneliyor. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin çıkıp çıkmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 14 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 14 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
14 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar milyonlarca şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Vatandaşlar, oynadıkları kuponlara ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için resmi sonuç ekranını ziyaret ediyor. Çekiliş sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen canlı yayının ardından ilan edildi. Peki, 14 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş detayları...
14 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Evet, 14 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekiliş, Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda gerçekleştirilirken, kazandıran numaralar resmi sistem üzerinden erişime açıldı.
14 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR
14 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sisteminde yayımlandı
7 - 8 - 13 - 27 - 37 - 55
Süper Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.