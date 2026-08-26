SON DEPREMLER LİSTESİ 26 Ağustos 2026 Çarşamba: Adıyaman, Erzincan ve Ege Denizinde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
26 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelen son depremler, AFAD tarafından yayımlanan güncel verilerle takip ediliyor. Sabah saatlerinde Kütahya, Ankara, Erzincan, Mersin, Adıyaman ve Ege Denizi başta olmak üzere farklı bölgelerde küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi. İşte 26 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri...
Son depremler listesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu, depremin büyüklüğü kaç? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri kontrol ediyor. AFAD'ın son depremler listesi verisine göre 26 Ağustos'un ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
26 AĞUSTOS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD verilerine göre 26 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Kütahya, Ankara, Erzincan, Mersin, Adıyaman ve Ege Denizi’nde 3 büyüklüğünün altında sarsıntılar yaşandı.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Saat 04.22.32'de meydana gelen depremin büyüklüğü 1,1 ML, derinliği ise 6,92 kilometre olarak ölçüldü. Aynı bölgede saat 04.22.19'da 1,1 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. Ankara Elmadağ'da saat 04.21.41'de 1,0, Mersin Tarsus'ta 04.19.13'te 1,1 ve Adıyaman Sincik'te 04.18.37'de 0,9 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.26 05:56:48 38.1453 38.5488 13.2 -.- 1.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.26 05:17:28 39.2195 28.1280 12.4 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.26 04:58:20 38.1178 38.4422 10.3 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.26 04:56:38 40.2108 31.7148 15.8 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.08.26 04:22:33 39.1558 28.8685 5.0 -.- 1.1 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.26 04:22:19 39.2650 28.9103 8.8 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.26 04:21:41 40.0045 33.1742 10.0 -.- 1.2 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel
2026.08.26 04:19:12 37.2702 34.7392 11.6 -.- 1.0 -.- GULEK-TARSUS (MERSIN) İlksel
2026.08.26 04:18:37 38.1223 38.4192 16.4 -.- 0.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.26 03:56:01 38.1348 38.4220 8.8 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.08.26 03:40:14 35.8717 28.1405 8.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.26 03:32:17 39.4022 40.1292 15.4 -.- 1.3 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2026.08.26 03:27:40 37.9547 26.8138 7.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.26 03:22:23 38.6167 43.0453 11.9 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2026.08.26 03:22:12 39.2503 28.9775 10.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.26 03:18:25 39.1953 29.0775 11.0 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.08.26 03:17:39 39.2420 29.0190 8.9 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.26 03:16:04 39.2980 41.1515 8.2 -.- 1.2 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2026.08.26 03:06:56 38.7250 25.9612 10.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.26 03:06:20 40.8357 28.7020 14.9 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.26 02:52:48 37.9475 36.3638 17.1 -.- 1.0 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.26 02:25:22 38.0523 37.4693 5.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.26 02:17:40 39.6758 39.5177 9.1 -.- 2.6 -.- CATALOREN-(ERZINCAN) İlksel
2026.08.26 02:16:21 37.1388 36.6855 5.4 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2026.08.26 02:10:57 37.3290 30.6497 7.2 -.- 2.4 -.- KUYUBASI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2026.08.26 02:05:50 38.1208 38.4332 7.8 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.26 02:05:10 37.1768 29.4690 17.1 -.- 1.7 -.- KINIKYERI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.08.26 01:39:01 38.1090 38.4515 9.3 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.08.26 01:29:30 37.9992 30.2338 7.3 -.- 1.3 -.- AYDOGMUS-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel