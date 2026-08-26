SON DEPREMLER LİSTESİ 26 Ağustos 2026 Çarşamba: Adıyaman, Erzincan ve Ege Denizinde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu, depremin büyüklüğü kaç? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri kontrol ediyor. AFAD'ın son depremler listesi verisine göre 26 Ağustos'un ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi…