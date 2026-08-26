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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER LİSTESİ 26 Ağustos 2026 Çarşamba: Adıyaman, Erzincan ve Ege Denizinde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        SON DEPREMLER LİSTESİ 26 Ağustos 2026 Çarşamba: Adıyaman, Erzincan ve Ege Denizinde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        26 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelen son depremler, AFAD tarafından yayımlanan güncel verilerle takip ediliyor. Sabah saatlerinde Kütahya, Ankara, Erzincan, Mersin, Adıyaman ve Ege Denizi başta olmak üzere farklı bölgelerde küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi. İşte 26 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 06:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son depremler listesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu, depremin büyüklüğü kaç? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri kontrol ediyor. AFAD'ın son depremler listesi verisine göre 26 Ağustos'un ilk saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        26 AĞUSTOS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD verilerine göre 26 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Kütahya, Ankara, Erzincan, Mersin, Adıyaman ve Ege Denizi’nde 3 büyüklüğünün altında sarsıntılar yaşandı.

        3

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Saat 04.22.32'de meydana gelen depremin büyüklüğü 1,1 ML, derinliği ise 6,92 kilometre olarak ölçüldü. Aynı bölgede saat 04.22.19'da 1,1 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. Ankara Elmadağ'da saat 04.21.41'de 1,0, Mersin Tarsus'ta 04.19.13'te 1,1 ve Adıyaman Sincik'te 04.18.37'de 0,9 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-26 04:22:32 39.234 29.03967 6.92 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-08-26 04:22:19 39.26133 28.94217 8.62 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-08-26 04:21:41 40.01367 33.19033 6.99 ML 1.0 Elmadağ (Ankara)
        2026-08-26 04:19:13 37.27383 34.73033 9.82 ML 1.1 Tarsus (Mersin)
        2026-08-26 04:18:37 38.1205 38.42967 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
        2026-08-26 04:05:49 40.08517 30.45133 7.0 ML 1.1 İnhisar (Bilecik)
        2026-08-26 03:56:01 38.117 38.424 8.54 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
        2026-08-26 03:40:12 35.79833 28.02317 9.67 ML 1.8 Akdeniz - [92.82 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-26 03:32:17 39.42783 40.16683 6.96 ML 1.3 Pülümür (Tunceli)
        2026-08-26 03:27:40 37.93283 26.784 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [18.56 km] Seferihisar (İzmir)
        2026-08-26 03:22:23 38.6195 43.08367 6.97 ML 1.1 Van Gölü - [11.14 km] Tuşba (Van)
        2026-08-26 03:22:13 39.2155 28.9615 9.23 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-26 03:17:39 39.25367 28.98533 7.01 ML 0.9 Simav (Kütahya)
        2026-08-26 03:16:04 39.31517 41.12117 6.85 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
        2026-08-26 03:14:59 37.84933 36.537 7.01 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-08-26 03:06:56 38.679 25.87133 8.55 ML 2.3 Ege Denizi - [45.62 km] Karaburun (İzmir)
        2026-08-26 03:06:19 40.8435 28.6875 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi - [14.11 km] Beylikdüzü (İstanbul)
        2026-08-26 02:52:48 37.98467 36.3055 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-08-26 02:25:23 38.04367 37.44883 8.45 ML 2.3 Nurhak (Kahramanmaraş)
        2026-08-26 02:17:40 39.68033 39.51567 12.45 ML 2.5 Merkez (Erzincan)
        2026-08-26 02:16:21 37.185 36.60883 7.29 ML 1.5 Bahçe (Osmaniye)
        2026-08-26 02:10:58 37.28983 30.67767 7.27 ML 2.3 Bucak (Burdur)
        2026-08-26 02:05:51 38.11417 38.4495 7.09 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
        2026-08-26 02:05:11 37.17183 29.4815 7.0 ML 1.4 Gölhisar (Burdur)
        2026-08-26 01:39:02 38.12867 38.4495 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
        2026-08-26 01:29:31 38.05217 30.11533 7.0 ML 1.3 Dinar (Afyonkarahisar)
        2026-08-26 00:49:36 37.148 29.04767 7.0 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
        2026-08-26 00:01:45 37.54833 36.14417 7.09 ML 0.9 Kadirli (Osmaniye)
        5

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.26 05:56:48 38.1453 38.5488 13.2 -.- 1.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
        2026.08.26 05:17:28 39.2195 28.1280 12.4 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.26 04:58:20 38.1178 38.4422 10.3 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.08.26 04:56:38 40.2108 31.7148 15.8 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.08.26 04:22:33 39.1558 28.8685 5.0 -.- 1.1 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.26 04:22:19 39.2650 28.9103 8.8 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.26 04:21:41 40.0045 33.1742 10.0 -.- 1.2 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel
        2026.08.26 04:19:12 37.2702 34.7392 11.6 -.- 1.0 -.- GULEK-TARSUS (MERSIN) İlksel
        2026.08.26 04:18:37 38.1223 38.4192 16.4 -.- 0.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.08.26 03:56:01 38.1348 38.4220 8.8 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.08.26 03:40:14 35.8717 28.1405 8.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.26 03:32:17 39.4022 40.1292 15.4 -.- 1.3 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
        2026.08.26 03:27:40 37.9547 26.8138 7.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.26 03:22:23 38.6167 43.0453 11.9 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
        2026.08.26 03:22:12 39.2503 28.9775 10.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.26 03:18:25 39.1953 29.0775 11.0 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.26 03:17:39 39.2420 29.0190 8.9 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.26 03:16:04 39.2980 41.1515 8.2 -.- 1.2 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
        2026.08.26 03:06:56 38.7250 25.9612 10.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.26 03:06:20 40.8357 28.7020 14.9 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.26 02:52:48 37.9475 36.3638 17.1 -.- 1.0 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.26 02:25:22 38.0523 37.4693 5.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.26 02:17:40 39.6758 39.5177 9.1 -.- 2.6 -.- CATALOREN-(ERZINCAN) İlksel
        2026.08.26 02:16:21 37.1388 36.6855 5.4 -.- 1.6 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2026.08.26 02:10:57 37.3290 30.6497 7.2 -.- 2.4 -.- KUYUBASI-BUCAK (BURDUR) İlksel
        2026.08.26 02:05:50 38.1208 38.4332 7.8 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.08.26 02:05:10 37.1768 29.4690 17.1 -.- 1.7 -.- KINIKYERI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
        2026.08.26 01:39:01 38.1090 38.4515 9.3 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.08.26 01:29:30 37.9992 30.2338 7.3 -.- 1.3 -.- AYDOGMUS-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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